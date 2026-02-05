«محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة» و«طلبات» تطلقان «طاولة الشيف الإماراتي بلس»

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اتفاقية مع «طلبات»، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت والتوصيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإطلاق مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي بلس»، بدعم من برنامج «طلبات جرو».

وترتكز المبادرة الجديدة على «طاولة الشيف الإماراتي»، التي تُعنى باكتشاف المواهب الإماراتية في فنون الطهي، وتمكينها وتسليط الضوء عليها، حيث يضيف برنامج «طلبات جرو» مسار نمو منظّماً وطويل الأمد، يهدف إلى دعم المطاعم المملوكة لإماراتيين في التوسع المستدام ضمن منظومة الأغذية والضيافة المنافسة في دبي.

وقّع مذكرة التفاهم الخاصة بإطلاق المبادرة، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري، والرئيس التنفيذي لشركة طلبات، تون غيسلس، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2026.

وتستمر المبادرة على مدار 12 شهراً، حيث تدعم مجموعة مختارة من المطاعم الإماراتية المحلية ذات الإمكانات العالية من خلال مزيج متكامل يشمل برامج تدريب مكثّفة، وتمكيناً تجارياً مصمماً وفق احتياجات كل منشأة، إلى جانب دعم فردي مستمر، وتنطلق المبادرة بمرحلة تمهيدية مكثّفة لمدة ستة أسابيع، يتبعها دعم استشاري متواصل وتحسين الأداء، يتم تقديمه عبر «طلبات جرو»، منصة طلبات المتخصصة في تمكين ونمو الأعمال الصغيرة.

وقال أحمد الروم المهيري: «تم تصميم مبادرة (طاولة الشيف الإماراتي) لاكتشاف ورعاية المواهب الوطنية في المأكولات وفنون الطهي من خلال ربط الإبداع بفرص حقيقية في السوق. وتأتي (طاولة الشيف الإماراتي بلس) لتبني على هذه الأسس عبر تقديم مسار نمو منظّم يركّز على الجاهزية التجارية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والاستدامة على المدى الطويل. ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع طلبات، نتيح للمطاعم المملوكة لإماراتيين التوسع بثقة، وتعزيز تنافسيتها، والقيام بدور فاعل ومستدام في منظومة الأغذية والضيافة في دبي».

ومن جهته، قال تون غيسلس، «تُشكّل المطاعم المحلية الصغيرة عنصراً أساسياً في قطاع الأغذية في دبي وفي اقتصاد الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال مبادرة (طاولة الشيف الإماراتي بلس)، نعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للانتقال إلى ما هو أبعد من تعزيز الظهور لفترة قصيرة، والتركيز بدلاً من ذلك على بناء القدرات على المدى الطويل، عبر دعم أصحاب المطاعم الإماراتيين بالأدوات والتوجيه ومنح الثقة اللازمة لتحقيق النمو في بيئة تتزايد فيها التنافسية».