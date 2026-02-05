«محمد بن راشد العالمية» تطلق مبادرة للقضاء على «العمى النهري» في غانا

أعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض «العمى النهري» (داء كلابية الذنب) في جمهورية غانا بحلول عام 2030، وتستهدف المبادرة النوعية التي تتولى تنفيذها مؤسسة «نور دبي»، سبعة ملايين مستفيد مباشر و35.4 مليون مستفيد غير مباشر في غانا على مدى ثلاثة أعوام.

وتم الإعلان عن المبادرة العالمية للقضاء على مرض «العمى النهري» في جمهورية غانا خلال القمة العالمية للحكومات 2026، حيث أبرمت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» ومؤسسة «نور دبي» اتفاقية شراكة، وقعها كل من المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، سعيد العطر، ومدير عام هيئة الصحة في دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «نور دبي»، الدكتور علوي الشيخ علي.

وينسجم توقيع اتفاقية الشراكة ضمن القمة العالمية للحكومات 2026، التي تعقد تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، مع رسالة القمة في دعم وتمكين الشراكات الفاعلة، من أجل تحقيق التنمية الشاملة للنهوض بالمجتمعات، وتشهد القمة في دورتها الجديدة أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6250 مشاركاً.

وبموجب اتفاقية الشراكة، تتولى مؤسسة «نور دبي» تنفيذ المشروع في جمهورية غانا، من خلال الإشراف على التوزيع الجماعي للأدوية للشريحة المستهدفة بالوقاية والعلاج، وتنفيذ المسوحات والتقييمات المجتمعية لمراقبة أي بوادر تدل على وجود المرض، لتحديد آليات التعامل الفعالة لمواجهته.

وأكد سعيد العطر، أن القضاء على المرض يمثل أولوية في عمل مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بما يجسد رسالتها الإنسانية في مساعدة المجتمعات الأقل حظاً، وتلبية احتياجات أبنائها الأساسية، ودعم القطاع الصحي في تلك المجتمعات من خلال توفير الموارد الكافية وتأهيل الكوادر المحلية للمشاركة الفعالة في مكافحة الأمراض وتنفيذ حملات توعية شاملة للوقاية منها.

وقال: «إن إطلاق هذه المبادرة العالمية لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض (العمى النهري) في جمهورية غانا بحلول عام 2030، يمثل خطوة متقدمة لتحقيق الطموحات الوطنية لجمهورية غانا على هذا الصعيد، كما يسرع من البرامج الأممية لطي صفحة هذا المرض الخطِر».

من جانبه، أكد الدكتور علوي الشيخ علي أن الاتفاقية تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز دور الإمارات شريكاً فاعلاً في المبادرات الإنسانية المستدامة، مشيراً إلى أن البرنامج يعكس التزاماً طويل الأمد بالوقاية من العمى ويعزز منظومة الصحة لتمكين المجتمعات من عيش حياة أفضل ذات جودة أعلى.

«العمى النهري»

داء كلّابية الذنب المعروف باسم «العمى النهري»، مرض يصيب العين والجلد، وتنجم أعراضه عن الديدان الخيطية المجهرية التي تنتقل في جميع أنحاء جسم الإنسان في النسيج تحت الجلدي وتسبب استجابات التهابية شديدة عند موتها، وقد تظهر على المصابين بالعدوى أعراض مثل الحكة الشديدة وتغيرات جلدية أخرى، وتظهر لدى بعضهم الآخر آفات في العين يمكن أن تسبب ضعف البصر والعمى الدائم، وفي معظم الحالات تتكون عقيدات تحت الجلد بسبب الديدان البالغة، ويتسبب التعرض في وقت مبكر لعدوى كلّابية الذنب المتلوية في إصابة الأطفال بالصرع.

وتحتفل دول العالم في 30 يناير من كل عام، باليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة، بهدف تعزيز جهود الجهات الصحية العالمية وإشراك المؤسسات الحكومية وعامة الناس في الجهود الملحة للقضاء على الأمراض المدارية المهملة التي تصيب واحداً من كل 5 أشخاص في العالم.

وجاء اعتماد اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة بفضل جهود الإمارات الدبلوماسية الرائدة مع شركائها، وتم الإعلان عن هذا اليوم في منتدى «بلوغ الميل الأخير» عام 2019 في أبوظبي، واعترفت منظمة الصحة العالمية رسمياً به في عام 2021.

وحدّدت خريطة طريق منظمة الصحة العالمية بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة للفترة 2021-2030 داء كلّابية الذنب على أنه واحد من الأمراض التي تستهدف التخلص منها.

