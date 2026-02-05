«طرق دبي» تطلق أول برنامج لشبكة نقل مؤتمتة

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية تعاون مع شركة جلايدوايز، المتخصصة في شبكات النقل المؤتمتة، لإطلاق أول برنامج آلي لشبكة نقل مؤتمتة، يوفر نمطاً جديداً للنقل الذكي والمستدام في إمارة دبي، ويسهم في دعم منظومة النقل الجماعي، وتوفير حلول فاعلة لرحلات الميل الأول والأخير.

وقّع الاتفاقية عن الهيئة، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، وعن شركة «جلايدوايز»، المؤسس الرئيس التنفيذي المشارك للشركة، مارك سيغر، وذلك خلال انعقاد القمة العالمية للحكومات 2026، التي تختتم أعمالها اليوم.

ويُعدّ نظام النقل المؤتمت «ATN» من جلايدوايز، نمطاً جديداً للنقل، يعتمد على مركبات كهربائية ذاتية القيادة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو منفصل عن حركة المرور، ويعمل على مسارات صغيرة وضيقة، باستخدام هياكل إرشادية خفيفة مرتفعة أو على مستوى الأرض، بما يقلل من التأثير في الطرق وشبكات الخدمات القائمة، ويوفر النظام حلاً حضرياً، حيث يسهم في توفير خدمة مركبات شخصية عند الطلب على مدار الساعة، وتنقل مباشر من نقطة إلى نقطة من دون توقف، بزمن رحلات سريع، مع إمكانية تخصيص أنظمة التحكم في المناخ ووسائط الترفيه، وانبعاثات محلية صفرية، ومعايير أمان تضاهي النقل الجماعي.

ويتيح النظام ربطاً افتراضياً لأكثر من 10 مركبات، بفاصل زمني يبلغ ثانية واحدة، وتراوح سعة المركبة بين 4 و6 ركاب، وبسرعة تشغيلية تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، والمركبة مزودة بـ20 من الليدارات عالية الدقة، ورادارات وكاميرات عالية الدقة.