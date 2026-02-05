«طيران الإمارات» تتيح الدفع بـ «البيتكوين» قريباً

كشف نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، أن الناقلة تستعد خلال الأسابيع المقبلة لإعلان خيار الدفع بالبيتكوين ضمن نظامها الرقمي، ليكون جزءاً من خيارات الدفع المتعددة المتاحة للمسافرين، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على الجانب القانوني والفني مع منصة «كريبتو.كوم».

وقال كاظم لـ«الإمارات اليوم»، على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي أمس، إن الدفع بالبيتكوين يتضمن حجز التذاكر والخدمات المصاحبة مثل ترقية المقاعد والحقائب وغيرها من الخدمات الأخرى عبر الموقع الشبكي للناقلة، موضحاً أن هذه الخطوة الاستراتيجية تتماشى مع رؤية دبي لتكون في طليعة الابتكار المالي في العالم، وتوفر في الوقت نفسه لعملائنا مرونة وخيارات أكبر في كيفية تعاملهم مع «طيران الإمارات».

وأضاف: «لدينا نحو سبعة خيارات دفع حالياً، والبيتكوين سيكون جزءاً منها. نحن نواكب عملية التغيير ونسعى لتوفير حلول مبتكرة تتماشى مع رؤية دبي في أن تكون في طليعة الابتكار المالي في العالم».

وذكر أن هذه المبادرة تأتي بعد توقيع «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع Crypto.com في العام الماضي، حيث تم استكشاف سبل دمج الخدمة ضمن أنظمة الدفع الخاصة بالناقلة.

وفي جانب آخر، أكد كاظم أن الناقلة لاتزال مهتمة بإطلاق رحلات إلى العاصمة الألمانية برلين، مشيراً إلى أن هذا الملف مطروح منذ أكثر من 20 عاماً، إلا أن عدم توافر حقوق النقل حالياً حال دون تشغيل الرحلات حتى الآن.

وأوضح كاظم، رداً على سؤال حول خطط الشركة تجاه السوق الألمانية، أن التطور الجديد يتمثل في قيام «طيران الإمارات» بإجراءات تقديم طلبات الخانات الزمنية (Slots) في مطار برلين، في خطوة تعكس جاهزية الناقلة لأي قرار مستقبلي.

وقال: «النية موجودة لإطلاق رحلات إلى برلين، وطلبنا ذلك منذ أكثر من 20 سنة، لكن للأسف ليس لدينا حقوق نقل لتشغيل الرحلات في الوقت الحالي. الجديد أننا قمنا بإجراءات تقديم الخانات الزمنية في مطار برلين، والقرار النهائي الآن قيد النقاش بين الحكومتين في الإمارات وألمانيا».

وأضاف كاظم أن «طيران الإمارات» تترقب صدور القرار النهائي، سواء بالموافقة أو الرفض، مؤكداً جاهزية الشركة في حال تم منح الحقوق اللازمة لتشغيل الرحلات. وأشار إلى أن الناقلة لا تستطيع تحديد إطار زمني واضح لبدء التشغيل، نظراً لأن الأمر مرتبط بالقرارات الحكومية بين البلدين.

وحول عدد الرحلات المحتملة، أوضح كاظم أن ذلك سيعتمد على عدد الرحلات التي سيتم اعتمادها رسمياً، إضافة إلى سياسة الشركة التشغيلية، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» تعتمد عادةً نهجاً يتمثل في البدء برحلة يومية في أي سوق جديدة نقوم بتشغيلها، ثم نقيم الأداء ونوسّع العمليات وفق الطلب.