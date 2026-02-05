مسؤولون وخبراء دوليون: الابتكار والذكاء الاصطناعي يعيدان هندسة حكومات المستقبل

أكد مسؤولون وخبراء دوليون أن الابتكار والذكاء الاصطناعي سيعيدان هندسة حكومات المستقبل، وأصبحا ركيزة محورية في إعادة تصميم نماذج الحوكمة وصناعة القرار، بما يعزز جاهزية الحكومات لمواكبة التحوّلات المتسارعة وبناء منظومات أكثر كفاءة ومرونة وثقة.

جاء ذلك خلال جلسات تركّز على «حكومات المستقبل» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير الأداء الحكومي، وتسريع التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة لخدمة المجتمعات وصياغة سياسات أكثر استدامة. واتفق المتحدثون على أن الذكاء الاصطناعي لا يُمثل تهديداً للعمل الحكومي، بل فرصة لصناعة قرارات أذكى، وتحسين جودة الخدمات، وبناء حكومات قادرة على الانتقال من الاستجابة إلى الاستباق.

وفي جلسة «هل تخشى الحكومات فوات الفرص؟» تناول مؤلف كتاب الخوف من فوات الفرص، باتريك جيه ماكغينيس تحديات القرار الحكومي في ظل تسارع المتغيرات العالمية، موضحاً ثنائية «فومو»: الخوف من فوات الفرصة و«فولو»: الخوف من اتخاذ قرار خطأ. وأشار إلى أن «فومو» قد يدفع الحكومات إلى قرارات متسرعة دون جاهزية تشريعية أو مؤسسية، بينما يقود «فولو» إلى التردد المشلول وفقدان الفرص، مؤكداً أن الحل يكمن في التجريب المحسوب وتحديد الأولويات، والتمييز بين الفرص الحقيقية والضجيج العالمي.

وناقشت جلسة «كيف تحافظ الدول على سيادتها الرقمية؟» قضايا الأمن السيبراني وحماية البيانات، بمشاركة جون جيا ماتيو الرئيس التنفيذي لشركة بلاكبيري، الذي استعرض تحوّل الشركة إلى مزود عالمي لحلول الأمن السيبراني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن «بلاكبيري» تطور منصات لحماية الأنظمة الحيوية في القطاعات الحكومية والدفاعية وإنترنت الأشياء، بما يعزز السيادة الرقمية ويقلل الاعتماد على البنى الخارجية، مشيراً إلى أن التحفظ في تبني الذكاء الاصطناعي لايزال قائماً في القطاعات الحيوية بسبب مخاوف الخصوصية وأمن الخوارزميات، ما يستدعي تبنياً تدريجياً ضمن أطر تنظيمية واضحة.

وتطرقت جلسة «ما بعد الحكومة الاستباقية.. النموذج القادم للحكومات» إلى ملامح الجيل الجديد من الحوكمة القائم على البيانات والابتكار والشراكات مع القطاع الخاص.

وأكد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة العالمي لـ«آرثر دي ليتل»، إغناسيو غارسيا ألفيس، أهمية بناء حكومات أكثر تركيزاً على الإنسان، وقادرة على التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية وتحقيق تنمية طويلة الأمد. وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع النمو الاستراتيجي لـ«ماستر كارد» جون هانتسمان، إلى أن الخوف من الذكاء الاصطناعي ردّ فعل طبيعي، مؤكداً أنه أداة تمكينية لتحسين اتخاذ القرار إذا استُخدم ضمن أطر أخلاقية وحوكمية واضحة.

من جانبه، شدّد الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند إنتربرايز» خالد مرشد، على أن تبني الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً للحكومات بل ضرورة لإعادة تصميم الخدمات وبناء مستقبل أكثر كفاءة وثقة، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وناقشت جلسة «كيف يعزز الذكاء الاصطناعي دور الحكومات والمجتمعات؟» دور التقنيات الذكية في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الأثر المجتمعي. وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في «مايكروسوفت» سكوت غوثري، إن الذكاء الاصطناعي أصبح ركناً أساسياً في مجالات الحكومة والتعليم والطاقة والصناعة. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، بينغ شياو، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وتحويل التكنولوجيا إلى جزء من الحياة اليومية.

وشارك في جلسة «التوجهات المستقبلية من منظور مراكز الفكر العالمية» الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات الدكتور محمد العلي، ورئيس قسم الأمن الاقتصادي والتكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، نافين غيريشانكار، والمؤسس والرئيس التنفيذي لـSAGE International، الدكتور جون بروني، ورئيس معهد كوريا للإدارة العامة، هوك جو كوون، ونائب رئيس قطاع مكتب دبي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، سلطان العلي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«أتلانتيك كاونسل» فريدريك كيمب، ومدير مكتبة الإسكندرية البروفيسور أحمد زايد. وأكد المتحدثون أن صناع القرار يحتاجون إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، وتوافر البيانات لمساعدتهم في التخطيط وإصدار القرارات، وهو ما تفعله حالياً مراكز الأبحاث الكبرى في العالم.