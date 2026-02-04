20 ألف راكب في الاتجاهين كل ساعة.. دبي تُطلق مركبات ذاتية القيادة تتفادى الزحام

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مبادرة جديدة تشكّل نقلة نوعية في مستقبل التنقّل الحضري، بإطلاق نظام مبتكر يعرف باسم «Glydways» يعتمد على شبكة من المركبات الكهربائية الصغيرة ذاتية القيادة، تسير عبر مسارات ضيقة مخصصة لها، وتتفادى الازدحام المروري التقليدي.

ويُعدّ النظام الجديد الذي عرضته «طرق دبي» خلال القمة العالمية للحكومات 2026 والذي سيتم إطلاقه تجريباً خلال العام الجاري، أحد الحلول الذكية لتعزيز كفاءة التنقّل داخل المدن، إذ يتمتع بقدرة استيعابية تتجاوز 10 آلاف شخص في الساعة في كل اتجاه، ما يجعله خياراً عملياً ومستداماً لتخفيف الضغط على شبكات الطرق الحالية، وتحسين تجربة التنقّل اليومي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أحمد بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم»: «وجدنا في Glydways نظاماً واعداً لما يتميز به من مركبات كهربائية ذاتية القيادة 100%، تسير عبر ممرات مخصصة وضيقة، ما يجعله مناسباً للمناطق ذات الكثافة السكانية والحركية العالية». وأوضح أن مركبات «Glydways» الكهربائية ذاتية القيادة تعمل بسرعات تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة، وتستوعب ما بين أربعة وستة ركاب في المركبة الواحدة، مع مدى تشغيلي يصل إلى 250 كيلومتراً في الشحنة الواحدة، ما يعكس كفاءة عالية في استهلاك الطاقة ودعم أهداف الاستدامة البيئية.

وبين أن العام الجاري سيشهد إطلاق تجارب تشغيلية للنظام بدون ركاب، بهدف تقييم الكفاءة التشغيلية ومعايير السلامة والسرعة، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن التطبيق.

وأفاد بأن استخدام نظام «Glydways» سيكون دون أي أعباء إضافية على المستخدمين، حيث ستكون الأسعار مماثلة لتعرفة وسائل النقل العام الحالية، وبآلية دفع متكاملة مع أنظمة الدفع المعتمدة في إمارة دبي، مؤكداً أن الهدف من النظام هو تعزيز سهولة التنقل، وتشجيع الجمهور على استخدام المواصلات العامة بدلاً من المركبات الخاصة، وليس فرض تكاليف إضافية.

وأوضح أن النظام الجديد سيخدم مناطق عدة، حيث تم تحديد أربعة مسارات رئيسة للمشروع تغطي مناطق حيوية في دبي، وتشمل مسار بلو واترز (2.8 كيلومتر)، يبدأ من محطة مترو جبل علي (ناشيونال بينتس سابقاً)، وصولاً إلى جزيرة بلوواترز (مسار تجريبي)، ومسار أم سقيم (1.9 كيلومتر) يربط بين محطة مترو مول الإمارات ومدينة جميرا، ومسار القوز (2.6 كيلومتر) يمتد من محطة مترو «أون باسيف» إلى «السركال أفنيو» ومجمع «تايمز سكوير»، ومسار دبي فيستيفال سيتي (سبعة كيلومترات) يخدم منطقة فيستيفال سيتي، مع إمكانية الربط المستقبلي بخط المترو الأزرق.