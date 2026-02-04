158 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال 2025

كشف المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، أن حركة المسافرين عبر مطارات دولة الإمارات بلغت 158 مليون مسافر خلال عام 2025، في مؤشر واضح على الزخم القوي الذي يواصل قطاع الطيران تحقيقه، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رئيس لحركة السفر والنقل الجوي.

وقال السويدي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش القمة العالمية للحكومات 2026، إن حجم الشحن الجوي عبر مطارات الدولة ارتفع ليصل إلى 4.8 ملايين طن خلال العام الماضي، ما يعكس النمو المتواصل في حركة التجارة والخدمات اللوجستية، والدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات سجل أداء قوياً خلال عام 2025، مشيراً إلى أن الأجواء الإماراتية شهدت أكثر من مليون حركة جوية خلال العام، وهو رقم يعكس الكفاءة العالية لإدارة الحركة الجوية، والبنية التحتية المتطورة للمطارات وأنظمة الملاحة.

وأضاف السويدي: «هذه أرقام مهمة تعكس قوة القطاع ومرونته، ونتوقع أن يواصل الطيران المدني تحقيق أداء قوي خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن شبكة الطيران التابعة للناقلات الوطنية تخدم أكثر من 350 مدينة حول العالم، ما يُعزّز مكانة الإمارات كحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب.

وأشار إلى أن هذا النمو يأتي مدفوعاً بعوامل عدة، في مقدمتها التوسع المستمر في أساطيل شركات الطيران الوطنية، وزيادة الوجهات، وارتفاع الطلب على السفر الدولي، إلى جانب الاستثمارات المتواصلة في تطوير المطارات والخدمات الرقمية والتقنيات الذكية، بما يرفع كفاءة التشغيل وجودة تجربة المسافرين.

وأكد أن الشحن الجوي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الطيران الإماراتية، لافتاً إلى أن مطارات الدولة أصبحت مراكز لوجستية عالمية تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا والأميركتين.

وتابع السويدي أن الأداء الإيجابي للقطاع يعكس أيضاً السياسات المرنة والتشريعات الداعمة التي تعتمدها دولة الإمارات، إضافة إلى التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية وشركات الطيران والمطارات، بما يضمن استدامة النمو وتعزيز القدرة التنافسية عالمياً.

وأكد أن قطاع الطيران المدني سيواصل لعب دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز موقع دولة الإمارات كوجهة عالمية للأعمال والسياحة والخدمات اللوجستية.