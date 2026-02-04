محمد بن راشد: الإعلام المسؤول والأمن السيبراني والفرق المؤهلة ركائز نجاح الأحداث الكبرى بالإمارات

تفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، المركز الإعلامي ومركز العمليات والأمن السيبراني للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تقام في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن الإعلام المهني المسؤول، إلى جانب منظومات الأمن السيبراني المتقدمة وفرق العمل المؤهلة، تشكل ركائز أساسية في دعم نجاح الفعاليات والأحداث الكبرى التي تحتضنها دولة الإمارات، فالإعلام شريك استراتيجي في نقل الرسائل الصحيحة وبناء الوعي، والأمن السيبراني خط الدفاع الأول لحماية البيانات وضمان استمرارية الأعمال، فيما تمثل فرق العمل روح الإنجاز ومحرك التنفيذ. هذه المنظومة المتكاملة تسهم في تعزيز الثقة، وصون المكتسبات، وصناعة تأثير إيجابي ومستدام، فالإعلام اليوم لم يعد ناقلاً للحدث فقط، بل صانعاً للتأثير، والأمن السيبراني حارساً للفضاء الرقمي، وفرق العمل أساس النجاح الشامل».

ورافق سموه أيضاً سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

