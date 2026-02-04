رئيس الدولة ورئيس الباراغواي يبحثان علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس جمهورية الباراغواي، سانتياغو بينيا، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة، يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2026.

وبحث سموه ورئيس الباراغواي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، علاقات التعاون بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف القطاعات، خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية، وغيرها من المجالات ذات الأولوية التنموية، مؤكدين حرصهما على استثمار الفرص المتاحة بين البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يدعم مصالحهما، ويعود بالتقدم والازدهار على شعبيهما.

كما تبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية ترسيخ السلام والاستقرار الدوليين، عبر دعم مساعي حل الخلافات والنزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية لما فيه مصلحة الجميع.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الباراغواي، خلال اللقاء، مراسم تبادل الآتي: مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والبنية التحتية، تبادلتها وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، مع وزير الصناعة والتجارة في الباراغواي، خافيير خيمينيز، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مطارات أبوظبي والمديرية الوطنية للطيران المدني في الباراغواي، بشأن مشروع تطوير مطار سيلفيو بيتيروسي الدولي، تبادلها الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، أحمد الشامسي، والأمينة التنفيذية للوحدة الرئاسية في الباراغواي، ماريانا سالديفار، بجانب اتفاقية المبادئ الأساسية لمشروع القطار الحضري، تبادلها الرئيس التنفيذي للاتحاد للقطارات، شادي ملك، ووزير الصناعة والتجارة في الباراغواي، خافيير خيمينيز.