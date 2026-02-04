مكتوم بن محمد ورئيس وزراء لبنان يبحثان تعزيز التعاون

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، الدكتور نواف سلام، ضمن أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2026، أمس.

ورحب سموه، برئيس مجلس الوزراء اللبناني، ووفد لبنان المشارك في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في دعم مسارات التنمية والاستقرار في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مواصلة نهجها الداعم للتعاون العربي والعمل المشترك، وترسيخ الحوار البناء وتبادل الخبرات، بما يُعزّز فرص التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور نواف سلام عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي، ومبادراتها الإيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، مثمناً استضافة الدولة للقمة العالمية للحكومات، وما تمثله من مساحة حوار مهمة لتبادل الرؤى حول قضايا التنمية والحوكمة، وتعزيز التعاون بين الحكومات.