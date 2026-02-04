القمة العالمية للحكومات و«الطاير للسيارات» تجددان شراكتهما

أعلنت القمة العالمية للحكومات تمديد شراكتها مع «الطاير للسيارات» الوكيل الرسمي لعلامة لاند روفر في دولة الإمارات، شريك السيارات الحصري للقمة، لمدة ثلاثة أعوام إضافية ابتداءً من الدورة الحالية للقمة التي تختتم أعمالها في دبي في الخامس من فبراير الجاري.

وعلى مدى 12 عاماً، شكّلت الطاير للسيارات، شريكاً رئيساً للقمة العالمية للحكومات من خلال توفير أسطول سيارات رينج روفر، في إطار حرصها على دعم منصة دولية بارزة تُعنى باستشراف مستقبل الحكومات.

ويعكس تمديد اتفاقية الشراكة التزام شركة الطاير للسيارات بالتميّز المؤسسي، وحرصها على مواكبة جهودها مع رؤية حكومة دبي ودولة الإمارات في تعزيز الريادة العالمية، وصياغة مستقبل مستدام.

وتتولى شركة الطاير للسيارات خلال انعقاد القمة في دبي في الفترة من الثالث إلى الخامس من فبراير 2026، توفير أسطول مختار من سيارات رينج روفر ورينج روفر سبورت الفارهة، لتأمين تنقّل كبار الشخصيات، كما تستعرض الشركة خلال الحدث طراز رينج روفر بقاعدة عجلات طويلة (LWB) 2026، والذي يُعدّ أحدث إضافة إلى عائلة رينج روفر، ويُجسّد مفهوماً متقدماً للفخامة والراحة من إحدى أبرز العلامات العالمية في قطاع السيارات.