محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء إسبانيا ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس وزراء مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026 التي انطلقت اليوم وتستمر على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع رئيس وزراء مملكة إسبانيا، خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات محمد عبد الله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجالات الحكومية والاقتصادية والتقنية والاستثمارية، بالإضافة إلى مشاركة إسبانيا الفاعلة في أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 التي تشكل منصة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات وتبادل الخبرات الرائدة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن القمة العالمية للحكومات تشكل منصة عالمية يلتقي خلالها قادة العالم وصناع القرار والمسؤولون والخبراء، لإيجاد حلول لكافة التحديات والتباحث حول ما يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها، ويواكب التغيرات المتسارعة في عالم اليوم، ويسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على تعميم تجربتها في تطوير العمل الحكومي والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء ومواجهة التحديات المستقبلية.

من جانبه، أشاد رئيس وزراء إسبانيا بتجربة دولة الإمارات المتميزة في بناء حكومات المستقبل، وثمن جهودها في إبراز التجارب الحكومية المبتكرة من خلال القمة العالمية للحكومات، التي تجمع قادة العمل الحكومي من مختلف أنحاء العالم لتسليط الضوء على المشاريع الابتكارية ووضع إطار عمل مشترك لمواجهة التحديات العالمية، وتعزيز التعاون البناء وتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية تخدم مسيرة التنمية العالمية وتحقق الرفاه لشعوب العالم.

ويشارك في القمة العالمية للحكومات 2026 أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، كما تجمع أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية وبحضور أكثر من 6250 مشاركا.