60 رئيس دولة و150 حكومة يشاركون في القمة العالمية للحكومات

كشفت مؤسسة القمة العالمية للحكومات عن تفاصيل أجندة الدورة الجديدة من القمة، التي تنطلق من الثالث إلى الخامس من فبراير المقبل في دبي، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، حيث تواكب أجندة الفعاليات التحولات العالمية الكبرى والتطورات المتلاحقة في مختلف القطاعات الحيوية، برؤية استشرافية شاملة لأبرز التحديات والفرص ودور حكومات العالم في تعزيز أسس التنمية للمجتمعات.

وتهدف القمة العالمية للحكومات، التي تجمع أكثر من 6250 مشاركاً من صناع القرار وأصحاب العقول، إلى صياغة استراتيجيات ورؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، إضافة إلى إيجاد حلول واقعية وفاعلة للتحديات العالمية المتزايدة، وذلك من خلال تنوع أجندتها التي تضم حوارات جامعة ونقاشات موسعة لتشخيص الأوضاع العالمية والإقليمية الراهنة وصياغة تصورات ومنهجيات لتمكين الحكومات من أدوارها الجديدة في ضمان الازدهار والتقدّم الحضاري في عالم سريع التغير.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2026 أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، حيث تجمع أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، وأكثر من 500 وزير، وأكثر من 150 حكومة، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، بحضور أكثر من 6250 مشاركاً.

وسيتم عقد أكثر من 445 جلسة، يتحدث فيها أكثر من 450 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، وأكثر من 700 رئيس تنفيذي لكبرى المؤسسات والشركات العالمية، و87 عالماً حازوا جائزة «نوبل» وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية وأكاديمية، ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وتحظى القمة بتغطية إعلامية واسعة، حيث يحضرها أكثر من 840 إعلامياً دولياً وإقليمياً ومحلياً، ومشاركة أكثر من 44 شريكاً إعلامياً.

وتضم هذه الدورة أجندة موسعة بفعاليات نوعية تشمل 25 منتدى عالمياً، تركز على أبرز التوجهات في المجالات الحيوية الأكثر ارتباطاً بمستقبل الإنسان، إضافة إلى عقد أكثر من 45 اجتماعاً وزارياً واجتماعاً رفيع المستوى.

5 محاور رئيسة

وتركز أجندة القمة على خمسة محاور رئيسة تتناول: الحوكمة العالمية والقيادة الفعالة، والرفاه المجتمعي والقدرات البشرية، والازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، ومستقبل المدن والتحولات السكانية، والآفاق المستقبلية والفرص القادمة.

كما تستضيف القمة مجموعة من الاجتماعات والمنتديات بتنظيم عدد من الحكومات حول العالم، بينما تصدر القمة 36 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين من مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بهدف دراسة التوجهات العالمية في مختلف القطاعات وتقديم استراتيجيات حكومية قابلة للتنفيذ.

وتشمل أعمال القمة العالمية للحكومات هذا العام النسخة الثالثة من المسح العالمي للوزراء، والذي يهدف إلى استطلاع آراء الوزراء من حول العالم بشأن عدد من أبرز القضايا الدولية الملحة، لوضع تصورات أوضح تساعد الحكومات في تحديد أولويات التنمية وصياغة السياسات العامة، وإيجاد حلول أكثر فعالية للتحديات الدولية.

وتقدم الدورة الحالية من القمة أربع جوائز، تشمل جائزة أفضل وزير في العالم بالشراكة مع برايس ووترهاوس كوبرز، والجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً بالتعاون مع ارنست أند يونغ، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبلدية دبي، وجائزة المعلم العالمية بالشراكة مع مؤسسة فاركي.

دور مؤثر

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، أن القمة تستقطب في دورتها الجديدة المشاركة القيادية الأكبر في تاريخها لما أصبحت تمثله من أهمية لحكومات العالم كمنصة لاستشراف المستقبل وتعزيز الاستباقية والجاهزية، تجسيداً لرؤى قيادة دولة الإمارات، الهادفة إلى تعزيز دورها المؤثر في ترسيخ روابط أقوى للتكاتف والتعاون الدولي، بما يسهم في استمرار التقدم الحضاري للإنسانية.

وقال: «العالم اليوم لا يمر بمجرد تحولات عابرة، بل يعيش مرحلة إعادة تشكيل شاملة للنظم التقليدية، وأمام تحديات هذا العالم الجديد أصبحت الحكومات بحاجة إلى قدرة أكبر على التحرك السريع وعدم الاعتماد على الانتظار والاكتفاء بردّ الفعل، كما باتت حكومات العالم بأمسّ الحاجة إلى مساحات جامعة للتعاون الدولي المشترك الذي يشهد اليوم اختبارات حقيقية في ظل ما نراه من أزمات، وهو ما يؤكد الأهمية المضاعفة للقمة العالمية للحكومات كمنصة عالمية جامعة، تسهم في تعزيز الروابط والعمل المشترك والتفكير الجماعي للخروج برؤى مبتكرة تضمن مواصلة الاستقرار والازدهار».

اليوم التمهيدي

وتنطلق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، يوم الاثنين المقبل، بانعقاد المنتدى الاقتصادي الكويتي الإماراتي، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى الاستثمار في أميركا اللاتينية والكاريبي، والاجتماع العربي للقيادات الشابة، ومنتدى القيادات العربية الشابة، إضافة إلى عدد من المنتديات ضمن أعمال القمة العالمية للعلماء، وذلك بمشاركة واسعة من نخبة القادة العالميين وكبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصنّاع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية، ونخبة من العلماء الحائزين جوائز دولية مرموقة.

كما يعقد عدد من الاجتماعات الوزارية ورفيعة المستوى منها: الاجتماع الوزاري لوزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي، والاجتماع الوزاري لوزراء الشباب العرب، وحوار التسريع الخماسي للتحول في الذكاء الاصطناعي، وحوار الرؤساء التنفيذيين بالتعاون مع المجلس الأطلسي، ومجلس الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع المعهد الهندي للتكنولوجيا.

ويأتي «المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي»، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، للاحتفاء بعلاقات الأخوة والشراكة الإماراتية الكويتية، ويهدف المنتدى الذي تنظمه دولة الإمارات ودولة الكويت، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

ويركز منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي يُنظم بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في الدولة، على تصميم السياسات المالية المستقبلية، وتتناول جلسات المنتدى أهم التحديات التي تواجهها السياسات المالية والرقمية ودور التكنولوجيا الحكومية والذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة، وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتمويل التنمية وفرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى وزير دولة للشؤون المالية، محمد الحسيني، والمدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، والمدير العام لصندوق النقد العربي، فهد التركي، ويشارك رئيس وزراء برمودا، إدوارد ديفيد بيرت، في جلسة «التحول الرقمي في المالية العامة وفرص الذكاء الاصطناعي»، كما يتضمن المنتدى جلسات عن «نظرة على العالم العربي في زمن الصدمات وعدم اليقين»، و«الأولويات للعالم العربي في السنوات القادمة»، و«إعادة هيكلة سياسات الإنفاق وتعزيز تمويل التنمية».

ويشارك في منتدى الاستثمار في أميركا اللاتينية والكاريبي نخبة القادة العالميين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال حوارات موسعة تتناول أبرز التطورات والاتجاهات والفرص التي تؤثر في المشهد الاستثماري في أميركا اللاتينية والكاريبي بما يدعم النمو المستدام ويعزز التعاون بين دول المنطقة، ويسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي على المدى الطويل، ويتضمن المنتدى جلسة قيادية بعنوان: «ما الذي سيحدد المرحلة الاقتصادية المقبلة لأميركا اللاتينية والكاريبي؟ يتحدث فيها رئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا.

ويلتقي ضمن الاجتماع العربي للقيادات الشابة، الوزراء العرب والقادة الشباب في المنطقة والأصوات الشابة الناشئة، حيث يتبادلون خلال الاجتماع الرؤى حول الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في العالم العربي، وتتناول الجلسات استراتيجيات القيادة وتطورها والفرص المتاحة لتنمية ريادة الأعمال ودعم الإبداع، إضافة إلى التحولات المتسارعة في المشهد الرقمي على مستوى المنطقة.

اليوم الأول لـ«القمة»

وتضم فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025، جلسة حوارية مع رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلين، وجلسة حوارية مع رئيس إستونيا، ألار كاريس، وكلمة رئيسة لرئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني، وكلمة رئيسة لرئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تايي أتسكي سيلاسي، وجلسة حوارية مع رئيس وزراء لبنان، الدكتور نواف سلام، وكلمة رئيسة لرئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، وكلمة رئيسة لرئيس وزراء جورجيا، إيراكلي كوبا خيدزه، وجلسة حوارية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، وجلسة حوارية مع رئيسة الوزراء الـ56 للمملكة المتحدة، ليز تراس، وجلسة حوارية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

ويشارك المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، والوزير الـ70 للخارجية الأميركية مايك بومبيو في جلسة بعنوان «إعادة ضبط المشهد الجيوسياسي»، ويتحدث المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، في جلسة رئيسة بعنوان: «صناعة مستقبل التنقل في المدن».

كما يشارك الرئيس ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة IBM، أرفيند كريشنا، والرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة Ericsson، بورجي إيكهولم، في جلسة رئيسة بعنوان: «هل تصبح الابتكارات التكنولوجية أصولاً سيادية؟»، ويتحدث الرئيس التنفيذي لشركة Airbus، غيوم فوري، في جلسة رئيسة بعنوان: «كيف نضمن بقاء العالم متصلاً؟»، ويتحدث المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب، في جلسة رئيسة بعنوان: «هل النمو خيار حكومي أم فرصة استثمارية؟».

وتجمع جلسة رئيسة بعنوان: كيف سيفكر الذكاء الاصطناعي؟ كلاً من نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لشركة Microsoft، سكوت غوثري والرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة Google DeepMind، ليلى إبراهيم، كما تجمع جلسة بعنوان: «كيف يمكن للحكومات أن تحول الفكرة إلى قيمة مليارية؟» كلاً من الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kitopi، محمد بلوط، والرئيس التنفيذي لشركة M-PESA Africa، سيتويو لوبوكوييت، والرئيس التنفيذي لشركة تشيك أوت دوت كوم، غيوم بوساز.

وتناقش فعاليات اليوم الأول محاور عدة من بينها: «حكومات المستقبل»، و«التجارة العالمية واللوجستيات»، و«مهارات المستقبل»، و«مستقبل السياحة»، و«مستقبل التحالفات العالمية»، و«مستقبل العلوم والتكنولوجيا»، و«اقتصادات الجيل القادم».

ويشارك رئيس وزراء كومنولث دومينيكا، د. روزفيلت سكيريت، ورئيس وزراء مملكة إسواتيني، راسل مسيسو دلاميني، ونائب رئيس الوزراء والوزير المنسق للشؤون الاقتصادية ووزير السياحة والبيئة في جمهورية تيمور ليشتي الديمقراطية، فرانسيسكو كالبوادي لاي، في جلسة رئيسة بعنوان: «هل مازالت السياحة أولوية حكومية؟»، كما يشارك رئيس الوزراء في برمودا، إدوارد ديفيد بيرت، ونائب رئيس مجلس الوزراء في قيرغيزستان، إديل جولدوبايفيتش بايسالوف، في جلسة رئيسة بعنوان: «كيف تبني الدول شراكاتها في عالم متعدد الأقطاب؟»، وتضم الفعاليات جلسة رئيسة بعنوان: «سباق الاستثمار والتجارة القادم؟» يشارك فيها وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني الزيودي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في دول الخليج، لويجي ي دي مايو.

كما تضم أبرز الفعاليات جلسة رئيسة بعنوان: «نقطة التحول في التجارة العالمية» يشارك فيها وزير الخارجية في جمهورية بنما، خافيير إدواردو مارتينيز انا فاسكيز، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسيان، والأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دنتون.

منتديات اليوم الأول

وتتضمن أجندة اليوم الأول منتديات العلماء الشباب والذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات الحكومية، ومستقبل العمل ومستقبل الإكوادور.

وفي منتدى تبادل الخبرات الحكومية يتحدث رئيس جمهورية الباراغواي، سانتياغو بينيا بالاسيوس، في جلسة بعنوان «القيادة والمسؤولية ومستقبل الأمم»، ورئيس وزراء جمهورية صربيا جورو ماتشوت في جلسة «قوة رأس المال البشري»، كما يتضمن المنتدى جلسات عدة، منها «تعزيز التقدم الوطني من خلال التنمية البشرية»، و«استثمارات ذكية لاقتصادات مرنة»، و«كيف تصنع القيادة من التميز أثراً مستداماً؟»، و«قادة المستقبل.. مسؤولية عالمية»، و«القيادة معاً.. الحكومات كفريق عالمي واحد».

ويشهد منتدى الذكاء الاصطناعي كلمة افتتاحية لرئيس مجلس وزراء جمهورية سيراليون، د. ديفيد سينجه، كما يتضمن المنتدى عدداً من الجلسات منها «اقتصاد الذكاء الاصطناعي.. من التبني إلى تحقيق الميزة التنافسية»، و«هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفكر كعالم؟»، و«ما بعد الذكاء الاصطناعي التوليدي.. من الابتكار إلى التأثير الواقعي»، و«الإنسان ووكلاء الذكاء الاصطناعي.. آفاق جديدة للإنتاجية»، و«الحوكمة العالمية والذكاء الاصطناعي المسؤول.. من المبادئ إلى التطبيق».

كما يشهد منتدى العلماء الشباب ضمن القمة العالمية للعلماء كلمة افتتاحية للبروفيسور آدم ريس، الحائز جائزة نوبل في الفيزياء (2011) - جامعة جونز هوبكنز، إضافة إلى كلمات رئيسة لكل من د. جوليان باريير من معهد علوم الضوئيات في معهد برشلونة للعلوم والتكنولوجيا، ود. روي وانع - جامعة ويست ليك، ود. سيمون شورل فينكه من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، ود. أندرو بيل من جامعة ستانفورد، ود. سامولي أوتي من، محاضر في جامعة لانكستر، ود. أبدون أتانغانا من جامعة الولاية الحرة، ود. رافي كيران سارفاديفابهاتلا من المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات في حيدر أباد (مركز تكنولوجيا الرؤية)، ود. سارو كوماري من جامعة تشودري تشاران سينغ في ميروت، ود. تايلر ألين من جامعة ديوك، ود. سارة وحيدي - المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Civaam.

ويشهد منتدى مستقبل الإكوادور كلمة رئيسة لرئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، ويضم المنتدى عدداً من الجلسات أبرزها «استشراف 50 عاماً المقبلة للإمارات والإكوادور»، و«ربط أميركا اللاتينية بالعالم عبر الإكوادور»، و«الاستثمار في مستقبلنا الرقمي وتمكين الشباب»، إضافة إلى الإطلاق العالمي لاستراتيجية الإكوادور للذكاء الاصطناعي.

اليوم الثاني

ويتضمن اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026، كلمات رئيسة لسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، ورئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، غورديانا سيليانوفيسكا دافكوفا، ورئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، كما يتضمن جلسات حوارية مع كل من رئيس جمهورية سيشل، الدكتور باتريك هيرميني، ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، كاليكستو أورتيغا سانشيز.

كما يشهد اليوم الثاني من القمة، مجموعة من الجلسات الرئيسة، أبرزها جلسة «مستقبل التواصل خارج حدود البشر»، يتحدث خلالها الشريك المؤسس ورئيس Earth Species Project، ازا راسكين وجلسة «هل تستطيع الحكومات مواكبة خيال الإنسان؟»، ويشارك فيها المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كولوسال بيوساينسز»، بن لام الشريك كما يتضمن اليوم الثاني جلسة بعنوان: «كيف سيصبح شكل الإنسان في الخمسين سنة القادمة؟»، يشارك فيها الرئيس التنفيذي لشركة Oura، توم هيل ونائب الرئيس للتصاميم والمفاهيم في «نايكي»، سيرفجان أوزجان والمتطوع الأول لزراعة شريحة «نيورالينك» في دماغه، نولاند أرباو.

وتعقد في اليوم الثاني، جلسة بعنوان «اقتصاد التجربة.. دروس للحكومات»، يشارك فيها رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا، جاستون براون ورئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، ميلويكو سباجيك، والرئيس التنفيذي لشركة «هوغو بوس»، دانييل جريدر، والرئيس التنفيذي لشركة فنادق هونغ كونغ وشانغهاي المحدودة، بنجامين فوشو ولاعب كرة القدم الأميركية، أوديل بيكهام جونيور.

كما سيتم عقد جلسة بعنوان «إلى أين يتجه الذكاء الاصطناعي؟»، يشارك فيها وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، عمر سلطان العلماء و الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة «علي بابا»، جوزيف تساي، والمؤسس والشريك الإداري في Social Capital، شامات بالبهابيتيا كما تعقد جلسة رئاسية بعنوان «هل سيكون العقد القادم إفريقياً؟»، يشارك فيها رئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو، ورئيس جمهورية بوتسوانا، دوما غيديون بوكو، ورئيس جمهورية زيمبابوي، إيمرسون دامبودزو منانغاغوا.

ويشارك في جلسة بعنوان «الفصل القادم لأميركا اللاتينية.. ماذا بعد؟» رئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، ورئيس جمهورية الباراغواي، سانتياغو بينيا بالاسيوس.

ويشارك في جلسة بعنوان «كيف ترسم السياسات الحكومية مستقبل الاستثمار في إفريقيا؟»، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، الدكتورة سامية حسن، ورئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل لورينسو ورئيس جمهورية غانا، جون دراماني ماهاما، ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الدكتور أكينوومي أدبسينا.

وتستضيف جلسة «ما هي الوجهة القادمة للطيران 2.0؟» رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، توشيوكي أوتوما، ورئيس شركة طيران الإمارات، السير تيم كلارك. وفي جلسة رئيسة بعنوان «ما دور الثقافة في تشكيل مستقبل الإنسانية؟»، يتحدث المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الدكتور خالد العناني والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.

كما تعقد في اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، جلسة بعنوان «نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.. نظرة مستقبلية»، يشارك فيها وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال، الدكتور شيخ تيجان جي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جون هوا، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات، عبدالله أحمد بالعلاء.

منتديات اليوم الثاني

وتشهد فعاليات اليوم الثاني من القمة تنظيم منتديات عدة من ضمنها: المنتدى العالمي للتشريعات الحكومية والعدالة، ومنتدى التكنولوجيا والسياسات، ومنتدى «الإدارة الحكومية العربية»، ومنتدى «مستقبل الاقتصاد»، ومنتدى «الخدمات الحكومية»، ومنتدى «مستقبل التنقل»، ومنتدى «طريق الحرير الجديد»، والحوار العالمي من أجل التأثير، ومنتدى «الأثر للاستدامة»، ومنتدى «مستقبل التعليم والبرنامج الدولي لقادة الطيران المدني».

كما يقام في اليوم الثاني منتدى «مستقبل الاقتصاد»، الذي يشتمل على العديد من الجلسات، تتضمن: جلسة «النهج الإماراتي لمستقبل الاقتصاد»، يتحدث خلالها وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، والمدير العام لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، وجلسة «السياحة من أجل الغد.. نحو مستقبل شامل مستدام وقادر على الصمود»، وتتحدث في الجلسة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة شيخة النويس، وجلسة «دور السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي»، ويتحدث فيها وزير السياحة في جمهورية غامبيا،عبدولي جوب، ووزير السياحة في جمهورية أنغولا، مارسيو دي ديسوس لوبيز دانيال، ورئيس العمليات العالمية للفنادق والمنتجعات في فورسيزونز، رينر ستامفر، ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط في فنادق هيلتون، سايمون فينسنت، وجلسة «الوجهة.. الجنوب العالمي»، وتتحدث فيها وزيرة السياحة في الجمهورية اللبنانية، لورا لحود، ووزيرة السياحة والحياة البرية في كينيا، ريبيكا ميانو وجلسة «إعادة معايرة الأولويات الاقتصادية لعام 2026»، ويتحدث فيها وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، عامر البساط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، رانيا المشاط، ووزير الاقتصاد والعمل في برمودا، جيسون هابوارد، والمديرة التنفيذية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، آنا كلوديا روسباخ.

كما تتضمن أجندة اليوم الثاني جلسة «اقتصاد التجمعات.. تبادل الدروس المستفادة»، ويتحدث خلالها وزير الاقتصاد في سلطنة عمان، د. سعيد بن محمد بن أحمد الصقري، والرئيس التنفيذي لـCore42، طلال القيسي، ونائب الوزير بالإنابة - وزارة الملكية الفكرية، يونغمين غو.

كما تشهد القمة «منتدى مستقبل التنقل» حيث يلقي الكلمة الافتتاحية في المنتدى المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، كما يلقي رئيس وزراء جمهورية صربيا جورو ماتشوت كلمة رئيسة، وتشمل فعاليات المنتدى العديد من الجلسات الرئيسة.ومن منتديات اليوم الثاني في القمة أيضاً، منتدى «طريق الحرير الجديد»، ويشهد العديد من الجلسات الحوارية.

ويشهد اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026 اجتماعات متعددة، منها طاولة مستديرة حول مستقبل السياسات وعلوم السلوك، وحوار ثنائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والاتحاد الأوروبي، واجتماع مجلس إدارة منظمة التنمية الإدارية لأميركا اللاتينية، وطاولة مستديرة لرؤساء الجامعات العالمية، وطاولة مستديرة حول مستقبل الإعلام والاتصال والسرد القصصي، واجتماع حول مستقبل الإكوادور، واجتماع رفيع المستوى بعنوان: دول بريكس والنظام الجيواقتصادي، إضافة إلى اجتماع إعادة تنشيط النظام التجاري متعدد الأطراف بتنظيم مع غرفة التجارة الدولية، واجتماع وزاري لأعضاء التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع حول التكنولوجيا الجغرافية والسياسات.

اليوم الثالث

وتشهد فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026 في يومها الثالث والأخير جلسة حوارية مع رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المختار ولد أجاي.

وتتناول جلسات اليوم الأخير محاور متعددة منها: «دور الحكومات في التحول السكاني»، و«كيف تحافظ المدن على طابعها الإنساني؟»، و«ما الذي يتابعه العالم اليوم»، إضافة إلى جلسة «المستقبل الرقمي من يصنعه؟»، وجلسة «تحول قطاع الطاقة المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، والجلسة الرئيسة «كيف تصنع الدول نجاحها اليوم.. ما هو سر نهوض الدول»، والتي يتحدث فيها جورو ماتشوت رئيس وزراء صربيا، وإيفيكا سيلينا رئيسة وزراء لاتفيا.

كما يشهد اليوم الثالث من القمة جلسة رئيسة يقدمها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ويشهد اليوم الأخير من القمة العالمية للحكومات 2026 العديد من الاجتماعات منها: طاولة مستديرة حول مستقبل الاقتصاد الرقمي، وطاولة مستديرة حول مستقبل الألعاب الإلكترونية، وطاولة مستديرة لمناقشة الاقتصادات الناشئة، واجتماع رفيع المستوى حول تشكيل حكومات المستقبل، واجتماع رفيع المستوى حول مستقبل الموارد البشرية الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي، وحوار حول الذكاء الاصطناعي بتنظيم من حكومتي جمهورية كازاخستان وكوريا.

وضمن محور الإصلاح الحكومي، تشهد فعاليات اليوم الأخير من القمة حواراً مع رئيس جمهورية تيمور ليشتي الديمقراطية، خوسيه راموس هورتا، إضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية، ومنها جلسة بعنوان «إصلاح العمل في عصر الذكاء الاصطناعي»، وجلسة «كيف تؤثر آراء المواطنين على فعالية الحكومات؟»، وجلسة «تصفير البيروقراطية.. إعادة تشكيل التصور العالمي للحكومات».

وكذلك تشهد القمة جلسات ضمن محور «مستقبل الصحة»، وتشمل جلسة بعنوان «كيف تصنع الحكومات جودة حياة أفضل»، وجلسة «عندما تعيد التكنولوجيا تعريف جودة الحياة»، و«الاستثمارات في التكنولوجيا الحيوية.. ماذا يجب أن تتعلمه الحكومات؟، وما الذي يقود التقدم في الطب الحديث«، وهل الاستثمار في الطب التكاملي أولوية حكومية؟.

وضمن محور مستقبل الطاقة والصناعات، تشهد القمة كلمة رئيسة لنائب رئيس الوزراء لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، سالمكساي كومماسيت، إضافة إلى عدة جلسات حوارية، تشمل جلسة بعنوان كيف تغير تحولات الطاقة خريطة النفوذ العالمي؟، و«هل الحكومات جاهزة لمواجهة متطلبات صناعات المستقبل؟»، وجلسة «اقتصاد الطاقة المستقبلي.. من يملكه؟».

وفي منتدى الاقتصادات الناشئة، يقدم وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني الزيودي، الكلمة الافتتاحية، وتليها كلمة البروفيسور مانوج لادوا مؤسس المنتدى الهندي العالمي، ويشهد المنتدى جلسة بعنوان «بناء الأنظمة الاقتصادية القادمة.. دروس من رواد الأسواق الناشئة»، تليها جلسة «الحياة الرقمية.. من المنصة إلى التجربة»، وجلسة «رأس المال تحت الضغط.. الاستثمار الجريء في زمن التحولات الجمركية»، وجلسة «حوكمة 1.4 مليار نسمة في عصر الذكاء الاصطناعي»، وجلسة «تعزيز التنمية الاقتصادية عبر الاستثمار.. رؤى للأسواق الناشئة»، وجلسة «الاقتصادات الناشئة تروي قصة المستقبل».

وتضم أجندة اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات 2026، انعقاد منتدى الاقتصادات الناشئة، ومؤتمر التعاون الدولي العاشر بتنظيم رابطة دول الكاريبي، ومنتدى الصحة العالمي.

ويهدف منتدى الاقتصادات الناشئة إلى تعزيز الحوار العالمي حول أسس الاقتصادات الناشئة واستراتيجياتها والدروس المستفادة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ويناقش المشاركون عوامل نمو الاقتصادات الناشئة ويستعرضون أفضل الممارسات والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة.

ويجمع مؤتمر التعاون الدولي العاشر الذي تنظمه رابطة دول الكاريبي، الدول الأعضاء في الرابطة والأعضاء المشاركين في منطقة الكاريبي الكبرى، لتعزيز التعاون في المنطقة وبناء شراكات استراتيجية تدفع عجلة التنمية. ويركز المؤتمر على التجارة والنقل والسياحة المستدامة والحد من مخاطر الكوارث البيئية وحماية بحر الكاريبي، مع العمل على تعزيز الاستثمار والتعاون والرؤى التنموية في المنطقة ودعم المبادرات المشتركة.

ويقدّم منتدى الصحة العالمي رؤية مبتكرة للصحة باعتبارها منظومة شاملة ومتكاملة، تجمع بين التطور التقني والعلوم الطبية والعوامل المناخية والقدرات البشرية، ضمن إطار واحد يعزّز ازدهار المجتمعات.

محمد القرقاوي:

• تجسيد القمة العالمية للحكومات لرؤى قيادة الإمارات، رسّخ مكانتها منصةً جامعةً لحكومات العالم لاستشراف المستقبل.