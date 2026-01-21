"الوطني" يطالب بإنشاء صندوق وطني للنفقة و"مخصص مواساة اتحادي" يصرف تلقائياً للأرامل

طالب المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، خلال مناقشته موضوع "حماية الأسرة ومفهومها وكيانها" بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإضافة أحكام تنص على صرف "مخصص مواساة اتحادي" تلقائياً للأرملة خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار بواقعة الوفاة، بالإضافة إلى صندوق وطني للنفقة.

ودعا المجلس في توصياته المرتبطة بمحور "التغيرات الاجتماعية وأثرها على الاستقرار الأسري" إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإنشاء "النظام الوطني للإخطار الإلكتروني الفوري بواقعة الوفاة" يحدد اختصاصات الجهات المشاركة وآليات الربط الإلكتروني، فضلاً عن إنشاء منصة اتحادية متكاملة تحت مسمى "الأرملة القائدة" تعني بتمكين الأرامل وتعزيز دورهن في بناء الأسرة والمجتمع.

ودعت توصيات المجلس إلى استحداث نظام اتحادي موحد لحق "السكن للأرامل" بعد وفاة أزواجهن يضمن لهن الإقامة في مسكن الزوجية مع إمكانية التمديد المؤقت أو الانتفاع المشروط بعد العدة في حال عدم توفر بديل سكني مناسب.

كما أوصى المجلس بإنشاء صندوق وطني للنفقة يتولى ضمان صرف النفقات المحكوم بها للمستفيدين بصورة فورية ومستمرة، في الحالات التي يتعذر فيها سداد الزوج للنفقة مع إمكانية الرجوع على الزوج بالمبالغ المصروفة وبالطرق القانونية المقررة، بالإضافة إلى وضع برامج للآباء بعد الانفصال بحضور جلسات إرشادية "نفسية واجتماعية مجانية تركز على تعزيز التعاون بين الوالدين لصالح الأبناء.