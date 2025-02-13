غرف دبي تصدر تقريراً حول دور مؤشر مناخ الأعمال في استشراف مستقبل الاقتصاد

أصدرت غرف دبي تقريراً حديثاً يستعرض الدور المحوري لمؤشر مناخ الأعمال في قياس ثقة الشركات والمستثمرين، وأهميته في بناء التوقعات الاقتصادية والمساهمة في صياغة السياسات التنظيمية للقطاعات.

وتم إصدار التقرير تحت عنوان "دور مؤشر مناخ الأعمال في استشراف مستقبل الاقتصاد"، وذلك خلال مشاركة غرف دبي في القمة العالمية للحكومات 2025 التي تنعقد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير.

وتم الكشف عن أبرز نتائج التقرير خلال عرض تعريفي خلال فعاليات القمة، حيث تم تسليط الضوء على دور المؤشر في تشكيل السياسات الاقتصادية، وتعزيز مرونة اقتصاد دبي ودعم تنافسية الإمارة العالمية. وتم استعراض المنهجية البحثية الخاصة بالمؤشر والتي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية.

ويعد مؤشر مناخ الأعمال الذي طورته غرف دبي عام 2011 مؤشراً اقتصادياً رئيسياً يوفر لصناع القرار وقادة الأعمال رؤى معمقة حول أبرز توجهات الأسواق ومستويات ثقة مجتمع الأعمال. ويستند المؤشر على استبيان ربع سنوي يرصد آراء عينة متنوعة من الشركات في مختلف القطاعات، بما يشمل الشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات متعددة الجنسيات ومجموعة من قادة الأعمال. ويقيّم الاستبيان مجموعة من العوامل ومن ضمنها أداء الشركات، ومستويات الثقة والتحديات التشغيلية بالإضافة إلى واقع وظروف الاستثمار.

ومن خلال تحليل اقتصادي مفصل لنتائج الاستبيان لكل فترة، يقدم المؤشر رؤية شاملة حول حالة قطاعات الأعمال بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية، بما يدعم عملية صنع القرارات بالاعتماد على البيانات. وعبر قياس مستويات الثقة في قطاعات متعددة، يقدم المؤشر لصناع السياسات وقادة الأعمال البيانات اللازمة لاستشراف المتغيرات الاقتصادية والتخفيف من المخاطر وتطوير استراتيجيات مدروسة تدعم نمو الأعمال.

وقال مدير عام غرف دبي محمد علي راشد لوتاه:"يقدم مؤشر مناخ الأعمال نظرة متكاملة حول المشهد الاقتصادي في دبي، ويوفر لصناع السياسات وقادة الأعمال الرؤى والبيانات اللازمة للتعامل مع مستجدات الاقتصاد العالمي. ويبرز التقرير دور المؤشر في تقديم المعلومات الأساسية لتطوير السياسات الاقتصادية الاستراتيجية ما يضمن تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين والشركات من كافة أنحاء العالم. وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة مثالية لمشاركة نتائج التقرير واستعراض دور وتأثير المؤشر في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة".

وباعتباره أداة رائدة لقياس ثقة الأعمال، يقدم المؤشر معطيات ورؤى عملية تساهم في تطوير الاستراتيجيات الاقتصادية والأطر التنظيمية. ويوضح التقرير بشكل مفصل تأثير المؤشر على السياسات الاقتصادية الرئيسية لدعم تطوير حلول مرنة للتعامل مع متغيرات الاقتصاد والأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين. ومن خلال البيانات الفورية والتحليل القطاعي، يساهم المؤشر في تمكين الجهات الحكومية المعنية من صياغة سياسات تدعم توسع الأعمال، وتعزز استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.

كما يزوّد المؤشر الشركات برؤى قيّمة حول الأوضاع الاقتصادية، مما يمكّنها من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستثمارات والتوظيف وخطط التوسع. ومن خلال فهم التوجهات العامة لمجتمع الأعمال، يمكن للشركات تعديل استراتيجياتها بما يتماشى مع التغيرات الناشئة في المشهد الاقتصادي.

ويعكس التقرير التزام غرف دبي بتعزيز آليات صنع السياسات بالاعتماد على البيانات وترسيخ بيئة أعمال جاذبة وداعمة للنمو. وتؤكد مشاركة غرف دبي كشريك مميز في القمة العالمية للحكومات 2025 دورها الريادي في تعزيز الحوار الدولي الفعّال وتطوير حلول مشتركة ومبتكرة لدفع عجلة النمو المستدام.