هل الذكاء الاصطناعي أعظم اكتشاف في تاريخ البشرية؟، يعتقد "لاري إليسون" الشريك المؤسس لشركة "أوراكل" أن الذكاء الاصطناعي سيمكننا من الحصول على قوة استدلال مذهلة، والقدرة على اكتشاف أشياء تعجز العقول البشرية عن اكتشافها، مؤكداً أنه بالفعل أهم بكثير من الثورة الصناعية واكتشاف الكهرباء أو أي شيء آخر سبق ذلك.

ذكر أليسون في حوار مع السير توني بلير، رئيس الوزراء الحادي والخمسون، للمملكة المتحدة، خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، أننا سنصل قريباً إلى الذكاء الاصطناعي الفائق وبشكل أسرع مما نتوقع، مشيراً إلى أن الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي سيفكر بسرعة أكبر ويكتشف الأفكار بسرعة أكبر، سواء كان ذلك في القدرة على تشخيص السرطان في مراحله المبكرة، أو تصميم العلاجات أو اللقاحات.

تحول جذري

وأشار إلى أن هناك العديد من المجالات التي تشهد تحولاً جذرياً في ظل الذكاء الاصطناعي الفائق، بما في ذلك القطاع الطبي، موضحاً أن القدرة على تشخيص الأمراض في مراحلها المبكرة وتصميم العلاجات المخصصة للأفراد باستخدام بيانات الجينوم والتشخيصات الطبية هي خطوة هائلة نحو تحسين نتائج الرعاية الصحية.

ولفت أليسون إلى أن الفوائد لا تقتصر فقط على ذلك، فقد أصبحت نظم الذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بمعدلات المحاصيل الزراعية وتحسين إنتاجية المزارع بشكل فعال، من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية وبيانات الطقس لتوجيه المزارعين بشأن احتياجات محاصيلهم من المياه والأسمدة، ومساعدة المزارعين على التكيف مع التحديات المناخية.

وبين أنه باستخدام النظم يمكننا أن نخبر المزارعين أن جزءاَ من حقولهم يحتاج إلى ري إضافي أو يحتاج إلى أسمدة إضافية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيغير حياتنا بشكل جذري في الطب والزراعة والروبوتات عبر جميع المجالات من خلال سلسلة كاملة من الابتكارات.

وستساعد نظم الذكاء الاصطناعي أيضاً بتصميم الجيل القادم من الأرز الذي ينمو في المياه المالحة، والجيل القادم من الذرة التي تثبت النيتروجين من الغلاف الجوي، بحيث لن تحتاج الذرة إلى الأسمدة، فللأسمدة مشاكل متعددة، منها أن بعض المزارعين في بعض البلدان لا يمكنهم تحمل تكاليفها. وبالتالي، سنتمكن من تجنب وتخفيض تكلفة الزراعة وزيادة المحاصيل بفضل جيل جديد من البذور للقمح والذرة والأرز، الذي سيضمن الأمن الغذائي للكوكب، على الأقل للأجيال القادمة.

بنية تحتية رقمية قوية

وذكر أليسون أن تطبيق هذه التقنيات بشكل فعال يتطلب أن تمتلك الحكومات بنية تحتية رقمية قوية، ويستدعي ذلك دمج البيانات الوطنية في قاعدة بيانات موحدة، لكي تتيح لنماذج الذكاء الاصطناعي معالجة هذه البيانات بكفاءة، مشيراً إلى أهمية تخزين هذه البيانات في مراكز بيانات محلية وآمنة لضمان الحماية الخصوصية.

وأوضح أنه من خلال دمج هذه البيانات، يصبح بإمكان الحكومات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين سياساتها، وتقليل التكاليف، وتقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين، مضيفاً: "كلما كانت البيانات أكثر تنظيماً، كانت النماذج أكثر قدرة على تقديم حلول عملية تدعم قرارات الحكومة".

وذكر أن نظم الذكاء الاصطناعي تمثل أيضاً نقطة تحول في إدارة الشؤون المالية للحكومات، من خلال استخدام أنظمة مالية مبتكرة حيث تستطيع الحكومات التنبؤ بالعديد من العوامل مثل التأخيرات في تسليم الإمدادات وتحسين عمليات المشتريات العامة وتقليل الفساد من خلال مراقبة المعاملات بشكل دقيق، ومعرفة فيما إذا كانت الوكالات الحكومية ستتجاوز ميزانيتها.

خدمات أكثر فعالية للمواطنين

وأوضح من خلال دمج هذه البيانات، يصبح بإمكان الحكومات تقديم خدمات أكثر فعالية للمواطنين، مشيراً إلى أنه "كلما كانت البيانات أكثر تنظيماً، كانت النماذج أكثر قدرة على تقديم حلول عملية تدعم قرارات الحكومة".

وقال: أعتقد أن أحد الأشياء الأكثر أهمية هو عدم مجرد وضع البنية التحتية الرقمية، بل التأكد من أنها آمنة، وغالباً ما تحتاج أن تكون سيادية، مشيراً إلى أن الدول غالباً ما تشعر بعدم الارتياح بشأن حفظ بياناتها في مراكز بيانات خارج بلادها. مضيفاً: نعتقد أن التكنولوجيا الحديثة تقدم فرصة هائلة لإعادة تصور طريقة عمل الدولة والخدمات التي يمكن تقديمها للمواطنين، ونحن بحاجة إلى تحديث أنظمتنا بشكل كامل.