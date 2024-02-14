محمد بن راشد ورئيس الوزراء الهندي يضعان حجر الأساس لمشروع "بهارات مارت"

وضع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، ضيف شرف القمة العالمية للحكومات 2024، حجر الأساس لمشروع بوابة الهند التجارية "بهارات مارت"، والمقرر افتتاحه في دبي عام 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

ويقع المشروع في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ويضم 1,500صالة عرض للبيع بالتجزئة والجملة.