رئيس زيمبابوي: نستثمر في التعليم والابتكار لتجويد حياة مواطنينا

أعرب رئيس جمهورية زيمبابوي، إيمرسون منانغاوا عن سعادته بالمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024، موجهاً الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأشاد إيمرسون منانغاوا، خلال كلمة رئيسة ألقاها في اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، بالتجربة التنموية الناجحة لدولة الإمارات، معتبراً أن القمة العالمية للحكومات فرصة لتبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب الناجحة في العمل الحكومي.

وقال إن بلاده اعتمدت استراتيجيات التنمية المستدامة، والاستثمار في التعليم والابتكار، لرفع مستوى جودة الحياة لمواطنيها، مشيراً إلى أن زيمبابوي حققت في عام 2023 أعلى معدل نمو اقتصادي في جنوب القارة الإفريقية.

وأكد رئيس زيمبابوي أن المتغيرات الدولية، وما يرتبط بها من تأثير وضغوط متعلقة بتغير المناخ، وتعثر سلاسل التوريد الغذائي، والتضخم، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، يجعل الحاجة مُلحة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، وتغيير أساليب عمل الحكومات. وبيَّن أن حكومة بلاده تحاول سد النقص من خلال برامج اقتصادية مرنة تعتمد على الموارد الطبيعية، وتستثمر في التنقيب عن المعادن، للدخول بها إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى اعتماد برامج في مجال التطوير الزراعي، لافتاً إلى انعكاس ذلك إيجابياً، على مستويات المعيشة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار منانغاوا إلى استثمار بلاده في مجال التعليم، وتشجيع الابتكار، وتعزيز المناهج التي تنشر التكنولوجيا، حيث تمت صياغتها بناء على الواقع والموارد، منوهاً بتزايد عدد الملكيات الفكرية وأعداد المبتكرين والمخترعين في بلاده.

وقال: «مراكز الابتكار تسرّع في تحديث بلدنا وتمكين شبابنا، وقد أطلقنا أول قمر صناعي في الفضاء سنة 2022، واسمه (زيم سات 1)، وهي نقلة مهمة لبلدنا، كما حققنا تقدماً في مستويات الرعاية الصحية».

وأضاف رئيس زيمبابوي: «مازال الطريق طويلاً أمام بلدنا، لكننا ذللنا الكثير من العقبات. ممتنون للتعاون والشراكة مع دول العالم، بما يحقق تطلعاتنا الوطنية، للوصول إلى مزيد من الازدهار والتطور».