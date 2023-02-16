«التوازن بين الجنسين» يناقش الشراكة الحكومية مع «الخاص» لتوازن مستدام

نظم منتدى التوازن بين الجنسين، الذي يُعقد برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، جلسة حوارية ثرية بعنوان «الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل التوازن بين الجنسين والتنمية الاقتصادية»، بحضور نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المرّي، وتحدث فيها كل من المدير العام لشركة راسل رينولدز أسوشييتس للاستشارات الإدارية، ماثيو لويس، والمؤسس الشريك لشركة كيرني، إيلينا سيجيل، والمدير التنفيذي لشركة كامان للطائرات، شريف فهمي، وأدارتها أخصائي أول بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عايشة فالياني.

وأكد المشاركون في الجلسة أن تحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين ليس مسؤولية الحكومات وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص، لافتين إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التوازن، وإشراك المرأة على أسس متكافئة بمختلف القطاعات.

وقال مشاركون إن مبادرة القطاع الخاص الإماراتي المتعلقة بـ«تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، التي تم إطلاقها العام الماضي، وتلتزم الشركات المنضمة إليه طوعاً بزيادة نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارتين الوسطى والعليا إلى 30% بحلول عام 2025، تمثل نموذجاً ملهماً للقطاع الخاص الإقليمي والعالمي، إذ تعكس الالتزام الطوعي للقطاع الخاص بتحقيق المستهدفات الوطنية.

وتم إطلاق هذا التعهد في يناير من عام 2022 كمبادرة مشتركة بين المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وانضمت إليه 56 شركة وطنية وعالمية كبرى تعمل في مجالات متنوعة داخل وخارج الإمارات، وقوبل بردود فعال إيجابية من القطاع الخاص المحلي.

وأفاد شريف فهمي بأن «كامان» لديها برامج لتعزيز وجود المرأة، ورفع تمثيلها بمختلف الوظائف وعلى كل المستويات إلى 50% عام 2025، مضيفاً أن «كامان» ملتزمة بمشاركة الملكية الفكرية والتقنيات المتقدمة لخلق وظائف عالية التقنية وبناء وتنمية القيمة المحلية في دولة الإمارات، مؤكداً على كفاءة المرأة الإماراتية في قطاعات الطيران وهندسة الطيران، وهو ما تسعى الشركة للاستثمار فيه والاستفادة منه، حيث إننا فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات في قطاع الطيران، بما في ذلك عملها مهندسة وفنية وأيضاً في كقائدة طائرات الحربية والمدنية.

بدورها، أكدت إيلينا سيجيل على المسؤولية الجماعية كعامل أساسي لتحقيق الازدهار في كل المجتمعات والاقتصادات العالمي، وهو ما يتوافر بدولة الإمارات العربية المتحدة التي حققت مستويات متقدمة في التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى أن «كيرني» بصفتها إحدى الشركات الموقعة على تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، تلتزم بمواصلة تعزيز التوازن بين الجنسين، ليس فقط داخل الإمارات، بل عبر مكاتبها الإقليمية وشركاتها على مستوى العالم.

ولفتت أن فريق قيادة التنوع والإنصاف والشمولية لدى «كيرني» هو القوة الدافعة لإيجاد حلول للتوظيف ودعم تنمية المرأة ونموها في مسيرتها المهنية، كما يوجد بالفعل عدد من المبادرات لدعم التوازن بين الجنسين، إضافة إلى أن الشركة تدير برنامج رعاية داخلية لإعداد وتأهيل النساء ليكن قادة شركات في المستقبل، مع مساعدتهن على التفكير في مساراتهن المهنية ودعم تقدمهن وتطورهن داخل شركة.

وأشادت بمرتكزات تعهد تسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، التي تشمل: ضمان المساواة في الأجور، وتعزيز التوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين، بما في ذلك المناصب القيادية العليا، وتعميم منظور التوازن بين الجنسين في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات بما يدعم الموظفين، وضمان الشفافية وتزويد مجلس الإمارات بين الجنسين بالخطوات المحققة في كل شركة منضمة للتعهد.

قيم أساسية

أكد المدير العام لشركة راسل رينولدز أسوشييتس للاستشارات الإدارية، ماثيو لويس، على أهمية التنوع والشمول بين الكوادر الوظيفية على كل المستويات، وفي مختلف التخصصات كقيم أساسية في الشركة.

وقال إن «راسل رينولدز» ملتزمة بهذا التنوع بين صفوف قيادتها، وإكساب الموظفات مزيداً من الفرص والتأهيل، معرباً عن اعتزازه بأن شركة راسل رينولدز كانت من أوائل الشركات التي انضمت لتعهد تسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، وزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% عام 2025.