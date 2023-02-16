تصميم الخدمات الحكومية يبدأ بفهم احتياجات المتعاملين

أجمع مشاركون في جلسة «إشراك المتعاملين لتصميم مستقبل الخدمات والمراكز الحكومية»، التي عقدت ضمن منتدى الخدمات الحكومية، على ضرورة التواصل مع كل الفئات المجتمعية، وعدم الاكتفاء بآراء وملاحظات الأصوات العالية عند وضع وتصميم الخدمات الحكومية، وفتح حوار مع كل الفئات التي تتعامل عن قرب مع المتعاملين، مثل مقدمي الخدمة أنفسهم الذين يمكنهم تفهم احتياجات المتعاملين ونقل رؤاهم وتطلعاتهم.

وعرض المشاركون في الجلسة تجارب وتحديات تواجهها الجهود الحكومية، نتيجة الحاجة إلى تعزيز ثقافة المشاركة والشراكة بين الجمهور ومؤسسات القطاع الحكومي، مؤكدين وجود تحديات في تسخير التقنيات لمصلحة الاستفادة من دور التكنولوجيا الفعال القادر على دفع تطوير قنوات تقديم الخدمات.

وقال المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين في مكتب أبوظبي التنفيذي، سعيد الملا، خلال مشاركته في الجلسة، إن القيمة الفعلية من استخدام التقنيات المتطورة في تقديم الخدمات تتحقق عند التمكن من قياسها، والتأكد من حجم فائدتها بالنسبة إلى المتعاملين.

وشرح الملا النموذج المتبع في تصميم واعتماد محتوى وقنوات تقديم الخدمة في أبوظبي، قائلاً إنها تمر بمراحل قبل أن تصل في النهاية لتكون خدمة في متناول الجمهور، متابعاً أن أهم وأول مرحلة هي مرحلة التواصل مع الذين لا صوت لهم، الذين لا يستخدمون قنوات التواصل الاجتماعي أو يقدمون اقتراحات أو شكاوى لجهات تقديم الخدمات للتعبير عن آرائهم، ولا يرفعون صوتهم عالياً لشرح احتياجاتهم، مؤكداً أن هؤلاء هم الفئة الأهم في رصد وفهم نوع الخدمة المطلوبة، وتحديد القنوات الفعالة بالنسبة إليهم للحصول على الخدمة.

وتطرق الملا إلى «برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، الذي أطلقته أبوظبي لتعزيز تجربة جميع من يتعامل مع الدوائر الحكومية لإمارة أبوظبي، وفقاً للمعايير الدولية، حيث يستخدم البرنامج نهجاً شاملاً لتحسين تجربة المتعامل، من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسة، تتضمن التوجه الاستراتيجي، والتصميم، والتطوير، وتقديم الخدمة.

وأوضح أن البرنامج يعتمد أيضاً على خمسة محركات استراتيجية، تتمثل في وضع سياسة ودليل تجربة المتعامل، لتحديد التوجه الاستراتيجي للارتقاء بأداء تجارب المتعاملين المقدمة عبر جميع القنوات؛ ثم تحديد الأولويات من خلال إعطاء الأولوية لرحلات المتعاملين، لضمان تركيز الجهود والموارد حولها، وإنشاء مختبر التصميم لتحسين تجارب المتعاملين، بالتعاون مع أفضل الكفاءات العالمية.

تعزيز المهارات

شدّد المدير التنفيذي لقطاع تجربة المتعاملين في مكتب أبوظبي التنفيذي، سعيد الملا، على أهمية تطوير الكفاءات البشرية التي تقدم الخدمة، وإشراكها في المراحل الأولية في تصميم الخدمة، وكذلك تعزيز مهارات موظفي تجربة المتعامل، لتمكينهم من توفير تجارب عالمية المستوى للمتعاملين.

وأضاف أن أي خدمة لن تكتسب أهمية وفعالية ما ليتم تقييمها وقياسها، الأمر الذي تطلب إنشاء نموذج متقدم لقياس أداء تجربة المتعاملين، عبر مؤشر يقيس جهد المتعامل.