حمدان بن محمد: الإمارات تتبنى منهجية عمل حكومي محورها التميز في خدمة المجتمع

كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الفائزين بجائزة التميز الحكومي العالمي في دورتها الأولى، في ختام أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن احتضان القمة العالمية للحكومات جائزة التميز الحكومي العالمي، يؤكد تفرد القمة كمنصة دولية لصناعة وتحفيز التميز الحكومي على مستوى العالم، ويعكس ريادة دولة الإمارات وما تمثله من مختبر لتطوير وصناعة التميز الحكومي وأفضل الممارسات الحكومية المتميزة على مستوى العالم.

وقال سموه إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتبنى منهجية عمل حكومي محورها التميز في خدمة المجتمع، وتطوير التجارب وأفضل ممارسات التميز المؤسسي، لإيمان القيادة بأن التميز سمة حكومات المستقبل، وقوتها الدافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

حضر التكريم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ورئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسادوف، وعدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين.

وكرّم سمو ولي عهد دبي أربعة فائزين بفئات الجائزة التي تشمل: المبادرة المتميزة في مجال الابتكار الحكومي، والمبادرة المتميزة في مجال الاستثمار في الموارد البشرية ورفع كفاءتها، أفضل مشروع تحولي حكومي، وأفضل خدمة حكومية على مستوى العالم.

وفاز بفئة المبادرة المتميزة في مجال الابتكار الحكومي، مختبر الابتكار في القطاع الحكومي (LABX) من جمهورية البرتغال، وتسلمت الجائزة إلسا بيلو مديرة مختبر (LABX) للابتكار في القطاع الحكومي.

ويهدف مختبر الابتكار إلى متابعة الابتكارات الحكومية التي تسهم في تحسين الإجراءات الحكومية من خلال تطبيق الحلول المبتكرة المبنية على تجارب تطوير العمليات والخدمات الحكومية وتعزيز وبناء القدرات والكفاءات.

وفاز بفئة المبادرة المتميزة في مجال الاستثمار في الموارد البشرية ورفع كفاءتها مختبر الابتكار LA-BORA! Gov في جمهورية البرازيل، وتسلم الجائزة أمين عام الإدارة الحكومية والابتكار في وزارة الإدارة العامة والابتكار في البرازيل روبيرتو بوجو.

ويعمل المختبر مع الجهات الحكومية على تحسين تجربة المتعامل بالتركيز على تأهيل مقدمي الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة الموظف بتمكينه كشريك رئيس في ابتكار حلول تقديم الخدمات، بما يعزز الإنتاجية، وينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمتعاملين.

وفاز بفئة أفضل مشروع تحولي حكومي، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر العربية، وتسلمها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت.

وقد اختيرت العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية لعام 2021، وتحتضن العاصمة الإدارية جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمي في بيئة ذكية متكاملة، كما توفر بيئة حاضنة للشراكات مع كل المعنيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة مشروع «مصر الرقمية».

وفي فئة أفضل خدمة حكومية على مستوى العالم، فازت (ASAN Service) خدمة آسان، من جمهورية أذربيجان، وتسلم الجائزة رئيس وكالة الخدمة العامة والابتكار الاجتماعي في مكتب رئيس جمهورية أوزبكستان أوليفي مهدييف.

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير مراكز الخدمة وتحسين عملياتها ورفع كفاءة الموظفين، بما يضمن تقديم خدمات بأعلى مستوى، ويعتمد عمل مراكز الخدمة على مبادئ الشفافية والسلوك الأخلاقي والمسؤولية، لضمان بناء علاقة وثيقة مع المتعاملين.

ولي عهد دبي:

«احتضان القمة العالمية للحكومات جائزة التميز الحكومي العالمي يؤكد تفردها كمنصة دولية لصناعة وتحفيز التميز الحكومي».

حمدان بن محمد يلتقي رئيس «راكوتين اليابانية»

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، هيروشي ميكيتاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة راكوتين، إحدى أكبر مجموعات التكنولوجيا اليابانية، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات التي اختتمت أعمالها أمس في دبي.

واستعرض سموه مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة راكوتين أطر التعاون التي يمكن من خلالها دعم المجموعة في توسيع أعمالها في دولة الإمارات والمنطقة، مؤكداً حرص دبي ودولة الإمارات على إيجاد المزيد من أطر الشراكة الإيجابية الفعالة مع صُناع التكنولوجيا حول العالم، في ضوء الرؤية الطموحة التي حددتها القيادة للمستقبل، والحرص على المشاركة بدور مؤثر في تشكيل ملامحه، والإسهام في دفع مسيرة التقدم التكنولوجي عالمياً.

وأشار سموه إلى أن دبي تسعى إلى توفير بيئة داعمة للشركات العالمية، للاستفادة من فرص الاستثمار الهائلة التي تتيحها الأسواق سريعة النمو في المنطقة وما وراءها، مؤكداً مواصلة دبي مساعيها لتعزيز مساهمة التحول الرقمي في اقتصاد الإمارة كأحد الأهداف الرئيسة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال سموه إن «دبي تسعى إلى توفير بيئة داعمة لترسيخ مكانتها كمركز للتقنيات الموجهة نحو المستقبل والابتكار والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة». وأضاف سموه أن «دبي ستواصل إقامة شراكات وعلاقات قوية مع الشركات العالمية لرفع القدرة التنافسية لصناعة التكنولوجيا في الإمارة، وتعزيز إسهامها في ابتكار مفاهيم ونماذج عمل تحولية في المجال التكنولوجي والاقتصادي، من خلال توظيفها التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية».