غيبرييسـوس: الإمارات لعبت دوراً كبيـراً في مساعدة ضحايا الزلزال في سورية وتركيا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن الإمارات لعبت دوراً كبيراً في مساعدة ضحايا زلزال سورية وتركيا، بإرسال كم هائل من المساعدات الطبية والإنسانية.

ووجّه غيبرييسوس الشكر إلى الإمارات قيادة وشعباً على التزامهم وسعيهم إلى إيجاد عالم أكثر صحة، ومستقبل أفضل للجميع، معبراً عن سعادته الكبيرة باستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، وتخصيصها جانباً كبيراً من مناقشاتها للجانب الصحي.

وقال غيبرييسوس خلال جلسة بعنوان «الأولويات الصحية العالمية في المرحلة القادمة - ما هي ولماذا وكيف؟»، خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات، قدّمها في رسالة متلفزة عن بُعد، من سورية، إن الزلزال المدمر الذي حدث بسورية وتركيا، أخيراً، يعد تذكيراً لكل البلدان بأهمية الاستعداد المسبق والجاهزية للطوارئ والأزمات، ومواجهة الجوائح. وأكد أن جائحة «كوفيد-19» التي أصابت العالم، كشفت عن ثغرات في مواجهة الأزمات والجوائح، ونحن نعلم أنها لن تكون آخر جائحة تصيب العالم، مؤكداً أننا جميعاً مدينون لمن فقدوا أرواحهم، لنتعلم الدروس ونعمل على علاج مواطن الخلل في أنظمتنا الصحية.

ولفت إلى أن المنظمة اقترحت إطار عمل موحداً لهيكلية أقوى للمنظومة الصحية العالمية، وهذا الإطار ضروري لمواجهة الأزمات والجوائح، والمساعدة في تحقيق الثقة المشتركة بين الدول، وتوقع الأزمات والاستعداد لها وتعزيز الاستجابة السريعة لمواجهتها.

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية ضرورة تكاتف العالم في مواجهة العديد من التهديدات التي تهدد حياة الكثير من النساء والأطفال في كثير من دول العالم، حيث مازال الكثير يموتون بسبب أمراض مثل الملاريا، وأمراض غير معدية أخرى، وآخرون يموتون بسبب سوء الطرق والبنية التحتية، ومنهم من يموتون بسبب نقص الأدوية، وتلوث المياه والبيئة، وتداعيات التغير المناخي بشكل عام. وأضاف: «منظمة الصحة العالمية تشعر بالامتنان تجاه الدول التي تستجيب للأزمات والكوارث، وعلى رأسها دولة الإمارات، التي أظهرت للعالم التزامها بإيجاد وخلق عالم أفضل».

جائحة «كوفيد-19» كشفت عن ثغرات في مواجهة الأزمات والجوائح.