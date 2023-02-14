أبو الغيط: الجامعة العربية ليس لديها صندوق مساعدات ضد الكوارث

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط إن الزلزال الأخير في سوريا وتركيا كارثة بكل معني الكلمة، مشيراً إلى أن المأساة في سوريا جاءت في أزمات كبرى مثل جائحة "كوفيد-19"، والاحداث السياسية منذ العام 2011 وحتى اليوم.

وأضاف أن الوضع الدولي الحالي يعرقل عملية الدفع بالمساعدات إلى سوريا وتركيا، لافتاً إلى أن الحرب الأوكرانية الروسية جذبت الكثير من الموارد والإمكانات التي كانت متاحة لدى الدول الغنية، إذ أن كل الدعم ذهب إلى أوكرانيا على مدار عام بسبب الوضع هناك.

وتابع أمين الجامعة العربية: عند وقوع الكارثة لم يكن هناك مواردا كافية لإرسالها إلى سوريا أو تركيا، مضيفاً: "هناك العقوبات وهو أمر مزعج للغاية بالنسبة سوريا".

وذكر أنه فور وقوع الكارثة وجهنا نداء إلى الأمم المتحدة والدول العربية والمجتمع الدولي للإسراع في إرسال المساعدات، مشيراً إلى أن البعض يتوقع أن تتحرك الجامعة للمساعدة، لكن الجامعة ليس لديها جهاز مساعدات ضد الكوارث وصندوق مادي.

وبخصوص التباين في مؤشرات التنمية بين الدول العربية، أشار أبو الغيط إلى جملة من العوامل بما في ذلك، المشكلات والحروب التي واجهتها وأدت إلى إهدار الموارد الاقتصادية، مضيفاً "لكل هذه الأسباب هناك مجتمعات عربية نجحت في مسيرة التنمية وأخرى تعرضت للاهتزاز وبعضها ما زال، في حين تم انقاذ بعضها مثل مصر في 2013 التي عادت إلى مسارها الطبيعي للتنمية".

وتابع أن هناك دولا عربية وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في الانطلاق بعملية تنمية اقتصادية متوازنة، اذ بنت الإنسان القادر على المساهمة في تنمية المجتمع، مضيفاً أن الأهم من توافر الثروة هو وجود قيادات خليجية لديها رؤية وقدرة على استشراف المستقبل.

وبين أن الثروة لم تكن معياراً فدولة ليبيا على سبيل المثال لديها عدد سكان محدود وثروة نفطية كبيرة أهدرتها على مدار 50 عاماً من الصراعات وعدم وضوح الأولويات.

وتابع: بالنسبة لدول مجلس التعاون فالأولويات كانت واضحة تتمثل في بناء الإنسان، تكافؤ الفرص، إعطاء الفرصة للتعليم، والتركيز على المعرفة.

وشدد على أهمية إعطاء أولوية واهتمام أكبر بمسألة الشباب مضيفاً "الشباب هو المستقبل ولا مستقبل بدونهم"، لافتا إلى أنه لوكان هناك رؤية في هذه الدولة أوتلك لاقتصاد مفتوح وقادر على النمو بشكل يتيح فرص عمل لن يضطر الشباب لمغادرة بلدانهم.

وذكر أن جامعة الدول العربية شهدت هزات شديدة جداً نتيجة لتعرض الكثير من دولها الأعضاء لازمات سياسية واقتصادية واجتماعية على مدى السنوات العشرين الاخيرة، مشيراً إلى أن الحفاظ على الجامعة أمر أساسي، فهو جهاز تنسيقي لوضع سياسات.

وأوضح أنه في غياب دور الجامعة لا يمكن أن يكون هناك عمل عربي مشترك موحد في أي مجال، موضحاً أن لدى الجامعة 13 مجلس وزاري و13 منظمة تعمل في مختلف المجالات من ضمنها الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم.