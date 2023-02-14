«النقد الدولي»: المحافظة على معدلات الوظائف مؤشر إيجابي إلى مواجهة التضخم

أفادت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بأن «أزمة التضخم مازالت مستمرة بالعديد من الاقتصاديات العالمية، ولكن هناك مؤشرات جيدة بالتراجع التدريجي لنسب التضخم في أسواق عدة».

وأشارت في تصريحات على هامش جلسة «اقتصاد العالم ما بين تحديات جذرية وفرص نوعية»، التي عقدت فعالياتها باليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، إلى أنه «لا يمكن التأكيد على أن الاقتصاد العالمي لم يفز في مواجهة التضخم، ولكن المؤشرات توضح مدى التراجع النسبي والتدريجي المبشر في العديد من الدول».

وأوضحت جورجيفا أن «العديد من الشركات في الأسواق الأوروبية وبالولايات المتحدة الأميركية مازالت تحافظ على معدلات الوظائف لديها، وهو ما يعد من المؤشرات الإيجابية في مواجهة التضخم».

وأضافت أن «عودة الانفتاح والنمو الاقتصادي القوي في الأسواق الصينية عقب الجائحة، وكذلك بالأسواق الأميركية والأوروبية، يُعد من المؤشرات التي تبعث على التفاؤل بقوة خلال الفترة الأخيرة».

وأكدت جورجيفا أن «هناك زخماً اقتصادياً بالعديد من الدول الخليجية، ومن أبرزها الإمارات، عقب المتغيرات التي فرضتها الجائحة»، لافتة إلى أن «الاقتصاديات الخليجية تمتاز حالياً بسمات التنوع الاقتصادي الإيجابي وبمعدلات كبيرة مقارنة بالفترات السابقة».

وأوضحت أنه «مع استضافة الإمارات أحداث فعالية (كوب 28)، وما يواكبها من أنشطة مختلفة، من المهم بحث الأهداف الرئيسة لتمويل مشروعات الاستدامة بالدول النامية لمساعدتها على التحول الفعّال للاستدامة الخضراء».

وأشارت إلى ضرورة أن تكون هناك شمولية في مراجعة تحديات الاستدامة، وعلى رأسها سبل التمويل مع الربط مع مخرجات مؤتمر «كوب 27» الأخير.

وشددت جورجيفا على أهمية الجهود المبذولة من الدول المختلفة لإيصال المساعدات بشكل فعّال للمناطق المنكوبة من الزلزال في تركيا والشمال السوري».