«الأمم المتحدة للتنمية المستدامة» يتوقع نجاحاً كبيراً لمؤتمر «COP 28»

توقع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الدكتور محمود محيي الدين، أن دولة الإمارات ستحقق نجاحاً كبيراً ومتميزاً خلال استضافتها للدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28»، مشيراً إلى أن الإمارات تنتهج منهجاً شاملاً في التعامل مع قضايا المناخ، سواء في الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة أو الاستثمارات في التكنولوجيا التي من شأنها تخفيض انبعاثات الكربون.

وذكر لـ«الإمارات اليوم»، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات، أن النهج الشامل هو التعامل مع أبعاد اتفاقية باريس، لافتاً إلى أهمية الحاجة للاستثمارات المتعلقة بمسألة المناخ، بما في ذلك إشراك القطاع الخاص، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا، والاستثمار في البنية التحتية، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً لدى الإمارات وجهوداً كبيرة في مجال الاستدامة.

ولفت إلى دور الإمارات في المؤتمر المقبل للعمل على الاستثمارات العامة والخاصة في التخفيف من نتائج التغير المناخي واستخدام التكنولوجيا الخاص بهذا المجال، موضحاً أن الإمارات دولة حيوية في جذب الاستثمارات والتمويل وإشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات.

وتطرق محيي الدين إلى حالة الاقتصاد العالمي والعربي، لافتاً إلى أن معدل النمو في المنطقة العربية يراوح بين 2.3% و2.4%، وهو أعلى قليلاً من متوسط معدل النمو العالمي، ولكنه في الوقت ذاته غير كاف لتوليد فرص العمل المناسبة، وتعويض ما تم فقدانه بسبب جائحة «كوفيد-19»، والأزمة الروسية الأوكرانية.