خبراء: استضافة الإمارات «COP 28» يؤكد التزامها بتنمية برامج الاستدامة

أكد خبراء مشاركون في ندوة المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة (السياسات والقيادة)، التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، أمس، على أن الإمارات طوّرت خلال العامين الماضيين قوانين عدة لمواكبة المتغيرات العالمية والاقتصادية الحديثة وأهداف التنمية المستدامة، لافتين إلى أن استضافة الدولة لمؤتمر «COP 28» يؤكد مدى التزامها بتنمية برامج الاستدامة،وطالبوا بأهمية مواجهة التحديات التي تواجه الاستدامة، وتحويلها إلى فرص حقيقية، والعمل على ابتكار أدوات تمويلية جديدة لمشروعات الاستدامة.

بدوره، قال المدير العام لأكاديمية أبوظبي الحكومية، نائب رئيس المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، الدكتور ياسر النقبي، إن «الإمارات طوّرت قوانين عدة خلال العامين الماضيين، بما يواكب متطلبات أهداف التنمية المستدامة والمتغيرات الاقتصادية والعالمية الحديثة، وبما يجعل من التشريعات المحلية أكثر ديناميكية».

وأوضح أن «استضافة الإمارات لحدث ومؤتمر عالمي ضخم مثل (COP 28) يؤكد مدى التزام واهتمام الدولة بتنمية برامج الاستدامة، إضافة إلى مدى الثقة العالمية باهتمام الدولة المتنامي في ذلك المجال».

من جهتها، قالت المؤسس لمؤسسة «فكر» دبي بالهول، إنه « يجب البحث عن آليات مبتكرة بشكل مستمر لمواجهة أية تحديات تواجه التنمية المستدامة، وتحويل تلك التحديات لاحقاً إلى فرص حقيقية، سواء في ما يتعلق بعمليات التمويل أو زيادة الوعي، ووضع آليات ترتبط مع مخرجات ونتائج الفعاليات التي تتم في ذلك المجال»، لافتة إلى ضرورة الترابط بين مخرجات مؤتمر «COP 28»، والآليات التي سيتم تنفيذها في مختلف المؤسسات المعنية لاحقاً.

بدورها، أضافت المدير العام للتأثير الإيجابي في «سوسيته جنرال»، ماري أيمي بوري، أن المهم البحث بشكل مستمر عن الآليات المبتكرة التي تدعم تمويل مشروعات التنمية المستدامة، مع العمل بشكل مستمر لابتكار آليات تنفيذ التنمية المستدامة بكل القطاعات.