ليما جبوي تدعو الإعلام لإبراز الجوانب الإيجابية

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

دعت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ليما جبوي، الإعلام الدولي إلى التوقف عن الصور النمطية التي ينقلها عن الدول، مشيرة إلى ضرورة التركيز على الجوانب الإيجابية بدلاً من حصر التغطيات في الجوانب السلبية.

ودللت على ذلك خلال مشاركتها في جلسة دور النساء في بناء مجتمعات ما بعد الحروب، التي عقدت أمس في إطار القمة العالمية للحكومات، بأنه في الكونغو حضرت مقابلات لنساء تعرضن للاغتصاب، وشكلن شبكة اجتماعية لمساعدة النساء هناك، فركز الإعلام على الترويج للكونغو باعتبارها عاصمة للاغتصاب، دون أن يبرز الجوانب الإيجابية بها.

وذكرت أن النساء على الاستعداد للنضال في المجالات التي يستشري فيها الفساد، كما أن دورها يتزايد في كل دول العالم، وفي كل المحافل.

وقالت إنها تحظى بالدعم من شتى المنظمات والجمعيات في دول العالم، وهو ما يساعدها على القيام بدورها المنوط بها في الدفاع عن المرأة.