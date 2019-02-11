«المركزي»: تحفيز البنوك لمراعاة المتطلبات التمويلية لروّاد الأعمال الشباب

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكد محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد خميس المنصوري، أن استراتيجية دولة الإمارات لمرحلة ما بعد النفط، تولي اهتماماً كبيراً بدعم القطاعات النوعية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه تم تحفيز البنوك والمؤسسات المصرفية على تأسيس إدارات وأقسام خاصة تراعي المتطلبات التمويلية المعنية بروّاد الأعمال الشباب، وذلك لتذليل العقبات وتغيير النظرة النمطية التي تعتبر هذه المشروعات عالية الخطورة. وأضاف أن الاستراتيجية المصرفية الشاملة في دولة الإمارات، أسهمت في توحيد جهود مختلف الجهات، لتقديم حلول نوعية مصممة بما يناسب طبيعة هذا القطاع، ودعمه على المستويين الكلي والجزئي.