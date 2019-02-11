إطلاق «البرنامج التنفيذي» في الاتصال الحكومي بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الشبكة العامة للاتصال الحكومي، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تعاقدها مع كلية محمد بن راشد للإعلام، التابعة للجامعة الأميركية في دبي، لتنظيم البرنامج التنفيذي في الاتصال الحكومي، الذي تم تطويره بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والكلية، وهو يندرج ضمن المبادرات الاستراتيجية للشبكة العامة للاتصال الحكومي في دبي، التي تضم في عضويتها مديري إدارات الاتصال في الجهات الحكومية بالإمارة.

ويستهدف البرنامج 30 موظفاً من الدرجات التنفيذية في الجهات الحكومية، حيث صمم بشكل رئيس لرفد المشاركين بأحدث التطورات وأفضل الممارسات والتوجهات المستقبلية في مجال الاتصال الاستراتيجي، إضافة إلى تعزيز مهاراتهم وبناء قدراتهم على تطبيق المعرفة المكتسبة وتطوير أدائهم

كمتخصصين في مجال الاتصال لدى جهاتهم الحكومية.

وسيتولى التدريب أعضاء هيئة التدريس من الكلية، حيث سيعقد البرنامج ضمن بيئة مبتكرة ومحفزة للتفكير، من شأنها تشجيع المشاركين على تطبيق طرق التفكير الإبداعية، والمشاركة في مناقشة الأفكار والموضوعات الأكثر تداولاً على المستويين المحلي والعالمي. ويتألف البرنامج من ثلاث وحدات مختلفة، هي العلاقات العامة للجهات الحكومية، والاتصال الرقمي، وتسويق وتصميم العلامات المؤسسية.

وأكد مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة في المجلس، المهندس أحمد المهري، أهمية تعزيز وتطوير قدرات العاملين في مجال الاتصال في الجهات الحكومية في دبي، ورفدهم بالمهارات التي تعزز قدرتهم على التعامل مع مختلف التحديات التي يمكن أن تعترض عملهم.

من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة الأميركية في دبي، الدكتور جهاد نادر، إن البرنامج سيحقق الأهداف المحددة له، المتمثلة في بناء قدرات المشاركين، وتعريفهم بآخر التطورات العلمية والتطبيقات العملية، وتطوير مهاراتهم في الاتصال الحكومي.

وأكد مدير إدارة الاتصال الحكومي بالمجلس التنفيذي، أيمن محمود، أن البرنامج يجسد أهداف الشبكة العامة للاتصال الحكومي لدعم وتعزيز قدرات وأداء العاملين في الاتصال الحكومي، مشيراً إلى دوره في إعداد خبراء الاتصال الحكومي، بالتعاون مع المتخصصين في هذا المجال من كلية محمد بن راشد للإعلام، إضافة إلى الخبراء من أبرز الجهات الحكومية والإعلامية.