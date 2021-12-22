انطلاق المرحلة الثانيـة من برنامج التحكيم المركزي لـ"حمدان التعليمية"

المصدر: دبي، الإمارات اليوم

انطلقت المرحلة الثانية من برنامج التحكيم المركزي للدورة 24 من جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

وأشار الدكتور على الكعبي، رئيس ومنسق عام لجان التحكيم في الجوائز إلى أن عمليات التحكيم بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي حيث تم استقبال 375 مشاركة تأهّل منها 327 إلى برنامج التحكيم المركزي والذي ينقسم إلى مرحلتين، الأولى منه نظرية والثانية ميدانية. وأضاف الدكتور الكعبي أن التحكيم الميداني قد بوشر من خلال المقابلات والزيارات الميدانية الافتراضية ومن المقرر أن ينتهي خلال شهر ديسمبر الجاري.

ويتم خلال المرحلة الثانية من برنامج التحكيم المركزي بحث الجوانب المتعلقة بالمرشحين، حيث يحرص برنامج التحكيم المركزي الى ضمان سير مراحل الجوائز وفق أفضل المعايير العالمية، بما يعكس مكانة الجوائز الرائدة على مستوى المنطقة والعالم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، الدكتور جمال المهيري: "يسرنا البدء بالمرحلة الثانية من التحكيم المركزي لجوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز. ونحرص في المؤسسة من خلال عملية التحكيم المركزي على إجراء بحث مستفيض لكل مشارك على حدة وفق معايير موحّدة وبأقصى درجات الشفافية والموضوعية. ونهدف من خلال هذه الجوائز الى دعم المنظومة التربوية وتحسين مخرجاتها، ونشر ثقافة التميز التعليمي بهدف تطوير التعليم والارتقاء بكامل مكونات العملية التعليمية وتأهيل الطلاب لمواكبة المتغيرات العالمية.

كما تعنى الجوائز بالنهوض بكل القطاعات والميادين التعليمية من خلال تكريم النخب التربوية من طلاب ومعلمين ومدارس وجامعات ومشاريع تعليمية والتنويه بدورهم في السير قدماً بالقطاع التعليمي".

وتلتزم مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بالإجراءات الاحترازية حيث تتم المقابلات والزيارات بشكل افتراضي مع تطبيق أعلى معايير الدقة والشفافية والمصداقية في عمليات التحكيم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news