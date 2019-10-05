الفرز وإعلان النتائج الأولية للفائزين بمقاعد "الوطني" نهاية اليوم في مركز أبوظبي الرئيس

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

انطلقت صباح اليوم، عمليات التصويت في اليوم الانتخابي الرئيس لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، في 39 مركزاً انتخابياً بمختلف مناطق الدولة، والتي تستمر على مدى 12 ساعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء موعد إغلاق المراكز الانتخابية.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات، أعضاء الهيئات الانتخابية كافة، إلى التوجه للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي القادرين على نقل قضاياهم وتطلعاتهم لمناقشتها تحت قبة المجلس.

وأفادت اللجنة بأنه من المقرر إعلان نتائج الفرز الأولية وأسماء الفائزين عقب إغلاق جميع المراكز الانتخابية بنهاية اليوم، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".