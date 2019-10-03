تواصل الانتخاب في اليوم الثالث للتصويت المبكر.. والنزاهة الحَكَم

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي

يواصل الناخبون التوافد على المركز الانتخابي في دبي في اليوم الثالث والأخير للتصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والذي شهد خلال انتهاء الفترة الصباحية ارتفاع في عدد الناخبين مقارنة مع الساعات الأولى من الصباح، في وقت أكد فيه الناخبين ان النزاهة والالتزام بتحمل المسؤولية هما المعيار الأساس في اختيارهم للمرشحين .

وأكد رئيس المركز الانتخابي في دبي في المركز التجاري في دبي خالد الكعبي خلال لقائه مع الإعلاميين على سير العملية الانتخابية كما هو مخطط له، مشيرا ان اليوم الثالث من التصويت المبكر في انتخابات أعضاء المجلس الوطني شهد اقبالا من مختلف الفئات العمرية، لا سيما من قبل العنصر النسائي. وقال انه يقدر توافد الهيئات الانتخابية والناخبين على المراكز في أيام التصويت المبكر لان ذلك يدل على احساسهم بالمسؤولية وبإيمانهم بان صوتهم يترجم ثقتهم بالوطن. واكد ان كفاءة التجهيزات التقنية كانت على اتم وجه وان المركز لم يشهد أي خلل يذكر خلال ادلاء الناخبين في الفترة الصباحية لأصواتهم والى حين نشر هذه السطور وفقا للكعبي.

من جهته قال، مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي جمعة المطوع، لـ "الامارات اليوم" ان إجراءات عملية الترشيح كانت بسيط وسهلة للغاية. وأفاد ان ما حسم خياره في اختيار المرشح الخبرة والفكر الذي يمتلكه والاهم من ذلك النزاهة المشهودة له، متمنيا على جميع المواطنين ان يشاركوا بأداء واجبهم في التصويت واختيار الأعضاء.

واكن اول صوت نسائي يستهل اليوم الانتخابي للتصويت المبكر في دبي المواطنة ،فاطمة علي إسماعيل اهلي ، التي تحدثت الى "الامارات اليوم "عن تجربتها فقالت ان عملية التصويت كانت سهله لأقصى حد، مثنية على تعاون وجهود المتطوعين الذي احاطوا الناخبين بالترحيب والاجابة على أي سؤال بسيط. وقالت انها رشحت شخص قادر على توصيل صوت أصحاب الهمم الى المجلس مؤكدة ان هناك حاجة كبيرة لوجود اشخاص يفهمون المعاناة والتحديات التي يواجها أصحاب الهمم وانهم سيكونون أقدر على مناقشة مشكلاتهم ودعم احتياجاتهم.

من جهتها عبرت المتطوعة المحامية علياء العامري عن فخرها بالمشاركة بالتطوع في كل دورة انتخابية، داعية كل المواطنين والمواطنات للمشاركة في دعم وخدمة هذا الحدث الوطني الكبير. وأفادت العامري وهي حاليا من أصحاب الهمم، بان التطوع في تنظيم وخدمة العملية الانتخابية يكسب خبرة مهمة جدا يجب ان يستفيد منها كل مواطن. ودعت العامري جميع الفئات العمرية للمثابرة على المشاركة في الأنشطة التطوعية التي تخدم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

وقال المواطن محمد خميس خليفه الذي حضر للتصويت بصحبة زوجته وطفلته الرضيعة، لـ "الامارات اليوم " إن أساس اختياره للمرشح لم يكن فقط معرفة شخصيته ونزاهته عن قرب، بل أيضا لأنه نجح في اختبار المدير الكفؤ والمسؤول والمتفاني خلال تأديته وظيفته الحكومية. وأثنى على التطور التقني الذي شهدته أجهزة التصويت مقارنة مع الدورات الماضية مؤكدا ان حجم الاستفادة من التطور التقني واضح في تسريع عمل الأجهزة وسلاسة استخدامها. وأفاد خليفه انه كان على علم بطريقة التصويت وكان الامر سهلا عليه حيث انه شارك قبل 4 سنوات في الانتخابات لذلك لم يحتاج الى أي تدريب خلال العام الحالي.