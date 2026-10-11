سؤال وجواب

سأل طلبة: ما طبيعة خدمة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الصادرة من داخل الدولة، والفرق بينها وبين خدمة التصديق على هذه المؤهلات؟

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن الاعتراف التلقائي هو خدمة استباقية تتيح لخريجي مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم فور تخرجهم. وتعمل الوزارة بشكل مباشر مع الجامعات لإصدار الاعتراف تلقائياً، ولا يتطلب ذلك تقديم أي طلب من قبل الخريج.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد فرق بين الاعتراف والتسجيل، إذ كانت الخدمة تسمى سابقاً «التصديق»، وتم تغيير اسمها إلى «الاعتراف» بعد تحديث منظومة الاعتراف بالمؤهلات للمؤسسات التعليمية المعتمدة من الوزارة.