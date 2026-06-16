مسؤوليات والتزامات الطلبة خلال الاختبارات الختامية للعام الدراسي الجاري

شددت دليل مكافحة الغش والاخلال بنظام الاختبارات، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم على مجموعة واسعة من المسؤوليات والواجبات التي يتعين على الطلبة الالتزام بها داخل قاعات الاختبار وخارجها، بما يضمن توفير بيئة تقييم عادلة ونزيهة تعكس المستوى الحقيقي للتحصيل العلمي، وتحافظ على مصداقية منظومة التقييم والامتحانات.

وأكد الدليل الذي اطلعت "الإمارات اليوم" على تفاصيله، أن التزام الطلبة بالسلوك الأكاديمي القويم والنزاهة العلمية يعد الركيزة الأساسية لنجاح العملية الامتحانية، مشيراً إلى أن الامتحانات لا تقتصر على قياس المعرفة فقط، بل تمثل اختباراً للقيم والمسؤولية والانضباط والالتزام باللوائح المنظمة.

ووفقاً للدليل، يتحمل الطالب مسؤولية الاستعداد الأكاديمي الجيد للاختبارات من خلال التحضير المسبق والمنتظم، والعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستفادة من البرامج والمناهج الدراسية، بما ينعكس على أدائه خلال الامتحانات النهائية.

كما دعت الوزارة من خلال الدليل الطلبة إلى الحرص على النوم الكافي قبل موعد الاختبار، بما يساعد على رفع مستويات التركيز والانتباه وتحسين الأداء الذهني أثناء الإجابة.

وأكدت تفاصيل الدليل، أهمية حضور الطلبة إلى قاعات الاختبار في الوقت المحدد، والالتزام الكامل بتوجيهات المراقبين واللجان المنظمة، مع تجنب أي سلوك قد يؤدي إلى تعطيل سير الامتحان أو الإخلال بالنظام العام داخل القاعات.

وشددت على ضرورة عدم مناقشة محتوى المادة الاختبارية مع الزملاء قبل الدخول إلى قاعة الامتحان أو أثناء وجودهم في محيطها، حفاظاً على التركيز والانضباط ومنع أي ممارسات قد تثير الشبهات أو تؤثر في نزاهة الاختبارات.

وأوضح الدليل أن من واجب الطالب المحافظة على سرية أسئلة الاختبار ومحتواها، وعدم تصويرها أو تداولها أو مشاركتها بأي وسيلة كانت، سواء أثناء الامتحان أو بعد انتهائه، باعتبار ذلك من المخالفات الجسيمة التي تمس نزاهة التقييم.

كما يحظر على الطلبة الاحتفاظ بأي نسخ أو صور أو ملاحظات تتعلق بالاختبار أو محاولة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الرقمية المختلفة.

وأكد الدليل ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الخاصة باستخدام الأجهزة الإلكترونية داخل قاعات الامتحان، ومنع إدخال أي أجهزة غير مصرح بها، بما في ذلك الهواتف المتحركة والساعات الذكية والسماعات والأجهزة اللوحية أو أي وسائط إلكترونية أخرى يمكن استخدامها في التواصل أو تخزين المعلومات.

كما يمنع استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي أو أي منصات رقمية خلال فترة الامتحان بأي شكل من الأشكال.

منع الغش بجميع صوره

وشددت الدليل على أن الطالب مطالب بالاعتماد على قدراته الذاتية ومعارفه الأكاديمية أثناء أداء الاختبار، وعدم اللجوء إلى أي مساعدات خارجية أو مصادر غير مصرح بها.

ويشمل ذلك حظر استخدام الملخصات، أو الأوراق أو الكتب أو المحتويات الرقمية أو أي وسائل أخرى يمكن أن توفر إجابات أو معلومات تساعد في أداء الاختبار بصورة غير مشروعة.

كما يمنع تبادل الإجابات أو التعاون مع الآخرين أو تقديم أو تلقي أي نوع من المساعدة داخل قاعات الاختبار.

وأكدت التعليمات ضرورة الامتناع عن التواصل أو الإشارات أو الأحاديث الجانبية مع بقية الطلبة أثناء الاختبار، حيث تعد هذه الممارسات مخالفة صريحة لقواعد السلوك والالتزام الأكاديمي، حتى وإن لم يثبت ارتباطها بحالات غش مباشرة.

ومن المسؤوليات التي شدد عليها الدليل أيضاً، التعاون مع لجان الاختبارات والإبلاغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد تؤثر في نزاهة الامتحانات أو سلامة إجراءاتها، بما يسهم في حماية حقوق جميع الطلبة وتحقيق العدالة في التقييم.