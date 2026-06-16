"التعليم العالي" توسع مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات لتشمل 42 مؤسسة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انضمام أربع مؤسسات تعليم عالٍي جديدة إلى مبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي داخل الدولة، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات المستفيدة من المبادرة إلى 42 مؤسسة في خطوة تعزز جهود الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الاستباقية وتحسين رحلة الخريجين.

وتشمل المؤسسات الجديدة المنضمة إلى المبادرة كلاً من (جامعة حمدان بن محمد الذكية، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري، وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا دبي)، وذلك في إطار التوسع التدريجي للخدمة لتشمل مزيداً من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة أماني البناي: "تسهم مبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي في تطوير تجربة أكثر سهولة وسرعة للخريجين، من خلال تمكينهم من الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، ودون الحاجة إلى إجراءات إضافية، ويأتي توسيع نطاق المبادرة ليعزز جهود الوزارة في تصفير البيروقراطية الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، ودعم انتقال الخريجين إلى مراحلهم الأكاديمية والمهنية التالية بسهولة وموثوقية".

وسجلت الخدمة حتى الآن تنفيذ 20,255 طلباً عبر مبادرة الاعتراف التلقائي، التي تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.

ويأتي التوسع في إطار جهود الوزارة لتصفير البيروقراطية الحكومية، وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة، بما يختصر الإجراءات على المتعاملين ويقلل التدخلات اليدوية في إنجاز الخدمات.

كما يتزامن ذلك مع فوز الوزارة في دورة هذا العام ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يعكس أثر مبادراتها في إعادة تصميم الخدمات وتقديم حلول عملية تسهم في تحسين تجربة الطلبة والخريجين.

وتواصل الوزارة العمل على توسيع نطاق المبادرة تدريجياً، حيث تستهدف الخدمة 102 مؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع 41% مع انضمام 42 مؤسسة إلى الخدمة حتى الآن، إلى جانب 15 مؤسسة جار حالياً إتمام إجراءات انضمامها.

ويعكس هذا التقدم حرص الوزارة على تسريع عمليات التكامل في تقديم الخدمات الرقمية، وتمكين شريحة أوسع من الخريجين من الاستفادة من الخدمة.

وتسهم مبادرة الاعتراف التلقائي في دعم انتقال الخريجين إلى المراحل التالية من مسارهم الأكاديمي أو المهني بكفاءة أكبر، سواء لاستكمال الدراسات العليا أو الالتحاق بسوق العمل، من خلال توفير اعتراف رقمي موثوق بالمؤهل فورياً بعد التخرج.

كما تعزز المبادرة موثوقية البيانات وتكاملها، وتدعم الجهات المعنية في التحقق من المؤهلات بسرعة وسهولة وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة.

وتعتمد الخدمة على منظومة رقمية متكاملة تتيح الاعتراف بمؤهلات المؤسسات المرخصة التي تقدم برامج معتمدة، إلى جانب توفير آلية تحقق رقمية عبر رمز استجابة سريعة، يؤكد بصورة فورية ورسمية أن المؤهل معترف به. وتسهم هذه الآلية في تعزيز الثقة في مخرجات التعليم العالي داخل الدولة، وتوفير بيانات دقيقة يمكن استخدامها لدى الجهات ذات العلاقة.

وحثت الوزارة بقية مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة إلى استكمال متطلبات الانضمام إلى مبادرة الاعتراف التلقائي، والاستفادة من الخدمة بما يسهم في تقليل الإجراءات على الخريجين، وتسريع إنجاز متطلباتهم الأكاديمية والمهنية، ودعم التكامل المؤسسي بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.

وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية والاستباقية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتعزيز كفاءة الخدمات، وبناء منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وتكاملاً وجاهزية للمستقبل.