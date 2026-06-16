«اختبارات رقمية» تجريبية لطلبة «الخامس» استعداداً لخوض أول امتحان إلكتروني نهائي

بدأت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم في تنفيذ «اختبارات رقمية» تجريبية لطلبة الصف الخامس الذين يستعدون لخوض أول امتحانات مركزية نهائية إلكترونياً، بهدف تدريب الطلبة على بيئة الامتحان الإلكتروني، والتأكد من جاهزيتهم التقنية قبل موعد الاختبارات الفعلية، خلال الفترة من 24 يونيو الجاري إلى الثالث من يوليو المقبل.

وأكد مديرو مدارس ومعلمون لـ«الإمارات اليوم» أن المدارس خصصت مختبرات الحاسوب والقاعات الذكية، لتنفيذ تدريبات رقمية عملية مكثفة لطلبة الصف الخامس، كونهم سيخوضون امتحانات إلكترونية نهائية للمرة الأولى، تحاكي بيئة الامتحانات الحقيقية بكل تفاصيلها، بدءاً من تشغيل الأجهزة والدخول إلى المنصة الامتحانية واستخدام المتصفح الآمن، وصولاً إلى التنقل بين الأسئلة وحفظ الإجابات وإرسالها إلكترونياً.

وقال مدير إحدى المدارس، وليد فؤاد لافي، إن البروفات الرقمية تستهدف قياس جاهزية طلبة الصف الخامس الذين سيخوضون الامتحانات النهائية إلكترونياً لأول مرة، ورصد أي تحديات تقنية محتملة ومعالجتها مبكراً، بما يضمن خوض الطلبة الاختبارات في بيئة رقمية مستقرة وآمنة.

وأكد أن الهدف الرئيس من البروفات الرقمية يتمثل في تعزيز ثقة طلبة الصف الخامس وكسر رهبة تجربة الامتحانات الإلكترونية الجديدة، خاصة أن معظمهم اعتاد، طوال سنواته الدراسية السابقة، أداء الاختبارات الورقية، فيما يخوض هذا العام تجربة مختلفة تتطلب الجمع بين المهارات الأكاديمية والقدرات الرقمية في الوقت نفسه.

وأفادت مديرة إحدى المدارس، سلمى عيد، بأن المدارس خصصت مختبرات الحاسوب والقاعات الذكية لتنفيذ تدريبات عملية مكثفة تحاكي بيئة الامتحان الإلكتروني الفعلية، بما يتيح للطلبة اكتساب الثقة والاعتياد على آليات الاختبار قبل موعده الرسمي.

وأضافت أن التدريبات على الاختبارات الرقمية تركز على تمكين الطلبة من استخدام المنصة الامتحانية بكفاءة، وإدارة الوقت أثناء الاختبار، والتعامل مع أنماط الأسئلة الرقمية المختلفة، إلى جانب تدريبهم على الإجراءات الواجب اتباعها عند مواجهة أي ملاحظات أو تحديات تقنية، بما يضمن الحد من التوتر ورفع مستوى الجاهزية التقنية والأكاديمية معاً.

وأكدت أن هذه البروفات أسهمت في رصد عدد من الملاحظات الفنية البسيطة ومعالجتها مبكراً، كما أتاحت للكوادر التعليمية تقييم مدى جاهزية الطلبة للتعامل مع بيئة الاختبارات الإلكترونية، والتدخل لتقديم الدعم والإرشاد للحالات التي تحتاج إلى تدريب إضافي قبل انطلاق الامتحانات النهائية.

وأكدت معلمة مادة الرياضيات، وفاء الباشا، أن البروفات الرقمية تساعد الطلبة على التكيف مع طبيعة الأسئلة الإلكترونية وإدارة الوقت بكفاءة أكبر، مشيرة إلى أن بعض الطلبة كانوا يركزون في البداية على الجوانب التقنية أكثر من تركيزهم على الإجابة، إلا أن التدريب المتكرر أسهم في رفع مستوى الثقة لديهم وجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع الاختبار بسلاسة وهدوء.

وقال منسق مادة اللغة العربية إبراهيم القباني، إن التجارب التدريبية تمنح الطلبة فرصة رقمية للتعرف إلى آليات الإجابة الإلكترونية ومراجعتها قبل إرسالها، مؤكداً أن التدريب المبكر أسهم في تقليل رهبة الامتحان وتعزيز شعور الطلبة بالاستعداد، خصوصاً أنهم يخوضون هذه التجربة للمرة الأولى.

وأوضحت معلمة العلوم، أسماء عمار، أن البروفات الرقمية أتاحت للمعلمات رصد التحديات التي قد تواجه الطلبة قبل موعد الامتحانات النهائية، سواء كانت مرتبطة باستخدام المنصة أو بإدارة الوقت أثناء الاختبار، لافتة إلى أن المدارس خصصت مختبرات حاسوبية وقاعات ذكية لتنفيذ تدريبات عملية للطلبة تحاكي بيئة الامتحانات الفعلية.

من جانبها، أكدت التربوية ريهام قباني أن التوسع في تنفيذ البروفات الرقمية يسهم في تعزيز ثقة الطلبة وتقليل رهبة الامتحانات الإلكترونية قبل خوضها فعلياً.

وقال ولي الأمر، أحمد حسن، إن الانتقال إلى الامتحانات الإلكترونية يمثل خطوة إيجابية تنسجم مع توجهات التعليم الحديثة، مشيراً إلى أن البروفات الرقمية ساعدت ابنه على اكتساب الثقة والتعرف إلى بيئة الاختبار قبل موعده الفعلي. وأضاف أن الأسرة حرصت على متابعة التدريبات والتأكد من جاهزية الجهاز والبرامج المطلوبة، ما أسهم في تقليل القلق المرتبط بخوض التجربة للمرة الأولى.

من جانبها، أكدت ولية الأمر، ميادة ياسين، أن الاختبارات التجريبية منحت الأسر فرصة مبكرة لاكتشاف أي ملاحظات تقنية ومعالجتها قبل الامتحانات النهائية، لافتة إلى أن التواصل المستمر من المدارس وتوفير الأدلة الإرشادية ومقاطع الشرح المصورة سهل على أولياء الأمور دعم أبنائهم ومساعدتهم على الاستعداد للاختبارات الإلكترونية بصورة أفضل.

وقال الطالب عمر يوسف، إن استخدام المتصفح الآمن والتعرف إلى خطوات الدخول إلى المنصة الامتحانية شكلا تحدياً جديداً بالنسبة له، لافتاً إلى أن الشروحات التي قدمها المعلمون والبروفات الرقمية المتكررة مكنته من إتقان الإجراءات المطلوبة والتعامل مع أي ملاحظات تقنية بسيطة قد تطرأ أثناء الاختبار، الأمر الذي جعله أكثر استعداداً للتجربة الإلكترونية الأولى في مسيرته الدراسية.

من جانبه أكد الطالب محمد خالد أن أكبر تحدٍّ واجهه في بداية البروفات الرقمية تمثل في الخوف من ارتكاب أخطاء تقنية أثناء الاختبار، مثل عدم حفظ الإجابات أو صعوبة التنقل بين الأسئلة، مشيراً إلى أن تكرار التجارب التدريبية ساعده على اكتساب الثقة والتعامل مع المنصة الامتحانية بصورة أكثر سهولة، ما خفف من شعوره بالقلق قبل الامتحانات النهائية.