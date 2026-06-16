شراكة بين جامعة زايد ومؤسسة زايد للتعليم لتعزيز الابتكار ودعم الطلبة

أطلقت جامعة زايد ومؤسسة زايد للتعليم شراكة استراتيجية لتعزيز العمل المستقبلي في مجالات أكاديمية وتنموية متنوعة ومتعددة التخصصات، تشمل المنح الدراسية والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تطوير القيادات ودعم النمو المهني والمشاركة المجتمعية.

ويعكس هذا التعاون التزام جامعة زايد المستمر ببناء شراكات وطنية استراتيجية تسهم في توفير فرص جديدة للطلبة، وتعزيز مجالات البحث والابتكار، ودعم وتطوير منظومة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع.

وقال مدير جامعة زايد، الدكتور كيفن هول: «نؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بتمكين الشباب، ومنحهم المساحة لاكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم والاستعداد للمستقبل بثقة، ومن خلال هذا التعاون نتطلع إلى إطلاق مبادرات تدعم الطلبة والباحثين، بما يعكس التزام المؤسستين بدعم مسيرة التنمية في الإمارات».

وقال متحدث باسم مؤسسة زايد للتعليم: «نتطلع من خلال هذا التعاون إلى إعداد قيادات وطنية واعدة، وتنشئة جيل قادر على صناعة نمو شامل وازدهار يعم خيره على الجميع في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية».

واستلهاماً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تسعى مؤسسة زايد للتعليم إلى تمكين قادة المستقبل ممن يتمسكون بقيمهم، ويرتبطون بمجتمعاتهم، ويستعدون للإسهام في مسيرة التقدم على المستويين الإقليمي والعالمي.