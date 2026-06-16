«مناظرة طلابية» حول الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «أمن المدارس»، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أولى جلسات «المناظرات الطلابية» تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة من نواحٍ عدة»، بمشاركة طلبة من مدارس خاصة، وشهدت الفعالية حضور عدد من الضباط والمسؤولين التربويين وممثلي المؤسسات التعليمية.

وأكد رئيس فريق مبادرة «أمن المدارس»، النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، أن تنظيم «المناظرات الطلابية» يأتي انسجاماً مع توجهات شرطة دبي الرامية إلى الاستثمار في الشباب، وتعزيز الوعي لدى الطلبة بأهمية التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ودورهما في صناعة المستقبل.

وقال إن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص، من خلال مبادرة «أمن المدارس»، على إطلاق برامج نوعية ومبتكرة تستهدف الطلبة، وتسهم في صقل مهاراتهم الفكرية والمعرفية، وتعزز قدرتهم على التعبير عن آرائهم ومناقشة مختلف القضايا المعاصرة بأسلوب علمي ومنهجي قائم على احترام الرأي الآخر.

من جانبه، قال مدير إدارة تمكين الطلبة في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عامر المدني: «تركز استراتيجية التعليم في دبي 2033 على إعداد جيلٍ متمكن وقادر على المنافسة عالمياً من خلال ترسيخ منظومة تعليمية ترتكز على المهارات المستقبلية، وفي هذا الإطار تمثل المناظرات الطلابية ركيزةً مهمة لتعزيز صوت الطلبة كشركاء فاعلين في الموضوعات التي تمس حياتهم، وتنمية قدراتهم في التفكير الناقد، والحوار البنّاء، وصياغة الرأي المستند إلى المعرفة. نثمن جهود القائمين على هذه المبادرة في شرطة دبي لدورها في ترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول والواعي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب تسارع تطورها، ويعزز جاهزية الطلبة للتعامل مع التحولات الرقمية بثقة ومسؤولية، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار».