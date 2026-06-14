5 طلبة يبتكرون نظاماً ذكياً لحماية الأطفال

ابتكر خمسة طلبة من جامعة عجمان نظاماً ذكياً يحمل اسم «Shield»، يهدف إلى تعزيز سلامة الأطفال، والكشف المبكر عن حالات الخطر والاعتداءات المحتملة. ويتميز النظام بقدرته على التقاط صورة للمعتدي، وإرسال الموقع الجغرافي للطفل إلى والديه بشكل فوري، ما أسهم في فوزه بالمركز الأول في هاكاثون الإمارات 4.0 على مستوى إمارة دبي ضمن محور الأمن والسلامة والعدالة للأطفال. وأوضح أعضاء الفريق: مروة الشولي، وبشاير العصفور، ووسام شهيب، وسمية سمرا، وشمة العرياني، أن النظام يتكون من ساعة ذكية، وحزام، وملابس مزودة بمستشعرات متخصصة. وتحتوي الساعة على مستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة والتوصيل الكهربائي للجلد، إضافة إلى تقنيتي تحديد المواقع (GPS) والبلوتوث.

وأشاروا إلى اعتماد النظام على مراقبة المؤشرات الحيوية للطفل بشكل مستمر، عبر تحليل التغيرات التي قد تشير إلى تعرضه للخطر، وعند رصد المؤشرات غير الطبيعية، مثل معدل ضربات القلب، ودرجة الحرارة، وحساس لاستشعار الضغط على الملابس، ثم يصدر إنذاراً صوتياً، ويلتقط صورة تلقائية من خلال كاميرا مدمجة في دبوس الزينة معلق بملابس الطفل، ويرسلها إلى هاتف الوالدين مرفقة بموقع الطفل. وأرجع الطلبة فكرة المشروع إلى الحاجة لحلول وقائية تركز على حماية الأطفال قبل وقوع الاعتداء، بدلاً من الاكتفاء بجمع الأدلة بعد حدوثه.