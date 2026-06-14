اعتماد دولي لـ 3 برامج في كلية العلوم الإنسانية بجامعة الإمارات

حصلت جامعة الإمارات العربية المتحدة على الاعتماد الدولي الكامل من هيئة الاعتماد الألمانية Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen AQAS لثلاثة برامج أكاديمية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تشمل برنامج بكالوريوس الآداب في الأدب الإنجليزي، وبرنامج بكالوريوس الآداب في دراسات الترجمة، التابعين لقسم اللغات وآدابها، وبرنامج بكالوريوس الآداب في اللغويات التابع لقسم العلوم المعرفية، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات التي حددتها لجنة الاعتماد التابعة للهيئة، عقب المراجعة الأكاديمية التي أُجريت خلال خريف عام 2024، وقد أكدت الهيئة اعتماد البرامج الثلاثة حتى 31 مارس 2031.

وقال عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الأستاذ الدكتور محمد بن هويدن: «إن برنامج بكالوريوس الآداب في الأدب الإنجليزي، وبرنامج بكالوريوس الآداب في دراسات الترجمة، وبرنامج بكالوريوس الآداب في اللغويات، تؤدي دوراً مهماً في إعداد كوادر مؤهلة في مجالات اللغة والتواصل والترجمة والدراسات اللغوية، بما يدعم احتياجات مختلف القطاعات الثقافية والتعليمية والإعلامية والمعرفية في الدولة»، مؤكداً مواصلة الكلية العمل على تطوير برامجها الأكاديمية، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ويُعد اعتماد هيئة AQAS من الاعتمادات الدولية المرموقة في مجال ضمان جودة التعليم العالي، ويستند إلى معايير وإرشادات الجودة الأوروبية في منطقة التعليم العالي الأوروبية (ESG)، بما يضمن توافق البرامج الأكاديمية مع أفضل المعايير العالمية في التعليم والتقييم والتطوير المستمر.