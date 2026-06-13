مدارس حكومية تقرر إجراء اختبارات تجريبية قبل الامتحانات النهائية

قررت إدارات مدارس حكومية تطبيق اختبارات تجريبية لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري، لتدريب الطلبة والكادر الإداري على إجراءات الاختبارات الإلكترونية، واختبار كفاءة الأنظمة الرقمية، وقياس جاهزية الأجهزة المستخدمة في أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث لهذا العام.

وحذرت في تعاميم اطّلعت عليه "الإمارات اليوم"، من غياب الطلبة خلال الأسبوع الذي يسبق انطلاق اختبارات نهاية العام، تزامناً مع تنفيذ سلسلة من الاختبارات التجريبية والتقنية، التي تستهدف التأكد من جاهزية الأنظمة الإلكترونية وأجهزة الطلبة قبل الامتحانات النهائية، مؤكدة بأن الغياب خلال هذه الفترة سيُرصد وتُطبق بشأنه الإجراءات المعتمدة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها.

وأبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور، بأنه تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل 16 يونيو الجاري، لتنفيذ اختبار تقني تجريبي إضافي إلى جانب الاختبارات التجريبية المقررة خلال الأسبوع ذاته، بهدف فحص جاهزية أجهزة الحاسوب المحمولة (اللابتوب)، والتأكد من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الاختبارات النهائية، بما يضمن تفادي أي معوقات تقنية قد تؤثر في سير الامتحانات.

وأكدت ضرورة إحضار الطلبة لأجهزة اللابتوب الخاصة بهم يومياً خلال فترة الاختبارات التجريبية، على أن تكون مشحونة بالكامل وجاهزة للاستخدام، مع مراجعة المدرسة عند وجود أي أعطال أو مشكلات تقنية للعمل على معالجتها قبل موعد الامتحانات النهائية.

وأشارت إلى أن الاختبارات التجريبية تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لطلبة الصف الخامس، الذين سيؤدون الاختبارات الإلكترونية للمرة الأولى بعد تحويل جميع اختبارات هذه المرحلة للنظام الإلكتروني، ما يجعل التجربة فرصة عملية لتعريفهم بآلية الاختبار ومتطلباته التقنية قبل بدء التقييمات النهائية.

وأفادت المدارس بأن بعض الاختبارات التجريبية ستُنفذ عبر منصة "Swift Assess"، ومنها اختبار مادة الدراسات الاجتماعية لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، المقرر عقده يوم الثلاثاء 16 يونيو لمدة 30 دقيقة، مؤكدة أن هذه الاختبارات ذات طابع تدريبي ولا ترتبط بدرجات الطلبة، كما لا تتوافر لها فترات تعويضية في حال الغياب.

ودعت الطلبة وأولياء الأمور إلى التأكد من تحديث التطبيقات والبرامج المخصصة للاختبارات الإلكترونية على مختلف أنظمة التشغيل، بما في ذلك تطبيق "Swift Assess" للأجهزة اللوحية، ومتصفح الاختبارات الآمن لأجهزة الحاسوب العاملة بنظامي «ويندوز» و«ماك»، لضمان الدخول السلس للاختبارات الإلكترونية دون مشكلات تقنية.

وبينت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لضمان الجاهزية التقنية الكاملة قبل انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار والكفاءة في بيئة الاختبارات الإلكترونية، بما يسهم في توفير تجربة تقييم سلسة وآمنة لجميع الطلبة.