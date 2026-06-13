اعتباراً من 16 يونيو.. مدارس تقلص الدوام لـ 5 حصص وتمنح الطلبة يومين للاستعداد للامتحانات النهائية

أبلغت مدارس حكومية وخاصة أولياء الأمور والطلبة بتقليص ساعات الدوام المدرسي خلال الفترة من 16 إلى 23 يونيو الجاري، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للمراجعة الأكاديمية والاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الثالث.

وبحسب تعاميم مدرسية اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، يكون الحضور إلزامياً خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو، مع اختصار حصتين من اليوم الدراسي، فيما ستطبق بعض المدارس نظام الدوام المكون من خمس حصص دراسية فقط يومياً، من الساعة 7:15 صباحاً حتى 11:25 صباحاً، فيما يكون الحضور غير إلزامي يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 22 و23 يونيو الجاري، مشيرة إلى استمرار استقبال الطلبة الراغبين في الحضور للاستفادة من برامج المراجعة الأكاديمية والدعم التعليمي والأنشطة التربوية التي توفرها المدارس خلال تلك الفترة.

وأكدت إدارات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تهيئة بيئة تعليمية داعمة للطلبة خلال الفترة التي تسبق الاختبارات النهائية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم الأكاديمية وتخفيف الضغوط المرتبطة بالاستعداد للامتحانات، مع توفير خيارات مرنة تجمع بين الحضور المدرسي والاستفادة من المراجعة الذاتية في المنزل.