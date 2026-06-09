تفعيل مجلسَي «أولياء الأمور» و«دبي للتربويين» العام الدراسي المقبل

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي تفعيل مجلس أولياء أمور دبي ومجلس دبي للتربويين، مع بداية العام الدراسي المقبل 2026-2027، مشيرة إلى أنها فعّلت مجلس طلبة دبي خلال العام الدراسي الجاري 2025-2026، بعضوية 16 طالباً وطالبة من الصف التاسع حتى الصف الـ12، أو ما يعادلها في المناهج التعليمية المختلفة المطبقة في دبي.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، أنها استقبلت الهيئة 152 مرشحاً لعضوية مجلس أولياء أمور دبي، و160 مرشحاً لعضوية مجلس دبي للتربويين، من بينهم تربويون إماراتيون، تمهيداً لاعتماد تشكيل المجلسين وفق معايير الأهلية وآلية الترشيح والفرز، التي تستند إلى منهجية علمية قائمة على أسس العدالة والشفافية والتنوع.

وسيوفّر كلٌّ من مجلس أولياء أمور دبي، ومجلس دبي للتربويين منصةً تعاونية للمجتمع التعليمي في المدارس الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة، لتعزيز التواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وإشراكهم كشركاء استراتيجيين في الارتقاء بجودة التعليم، بما يتماشى مع استراتيجية التعليم في دبي 2033.

وسيضم مجلس أولياء أمور دبي 15 ممثلاً عن أولياء الأمور في المدارس الخاصة بمختلف أنحاء دبي، بما يضمن تمثيلاً واسعاً وشاملاً لمجتمع أولياء الأمور في الإمارة، كما سيتألف مجلس دبي للتربويين من 15 عضواً.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة، الدكتورة آمنة المازمي: «تستند استراتيجية التعليم في دبي 2033 إلى تربويين وأولياء أمور متفاعلين يدعمون التعلّم مدى الحياة، ويسهمون في تصميم رحلة المتعلم في دبي، بهدف بناء مجتمع تعليمي أكثر ترابطاً وتفاعلاً، ويُعد تفعيل مجلس أولياء أمور دبي، ومجلس دبي للتربويين، تعزيزاً لالتزام الهيئة تمكين المعلمين وأولياء الأمور ليكونوا شركاء فاعلين في تعليم أبنائنا الطلبة، وداعمين لطلبة دبي في كل خطوة من مسيرتهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في رحلة كل متعلم في دبي، وعناصر رئيسة في تصميم السياسات والبرامج المرتبطة بقطاع التعليم الخاص في الإمارة».

وقالت: «شكّل مجلس طلبة دبي، منذ انطلاقته خلال العام الدراسي الجاري، خطوة محورية نحو تعزيز صوت الطلبة، وضمان أن تكون آراؤهم محوراً أساسياً في تطوير السياسات التعليمية ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي، إلى جانب تعزيز بيئة تعليمية أكثر شمولاً ومرونة وابتكاراً، تتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعاته، حيث عقد المجلس خلال العام الدراسي الحالي 16 اجتماعاً داخلياً لمواءمة الاستراتيجية والتخطيط والتنفيذ، وأطلق منصة تفاعلية لإشراك الطلبة وتحويل أفكارهم إلى مبادرات عملية، إلى جانب تطوير ونشر النشرة الإخبارية لمجلس طلبة دبي، لتعزيز التواصل بين مجتمع الطلبة في الإمارة».