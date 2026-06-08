سارة الأميري: 316% زيادة في طلبة كلية الإمارات للتطوير التربوي خلال أربع سنوات

كشفت وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، عن تحقيق كلية الإمارات للتطوير التربوي نمواً متسارعاً في أعداد الطلبة، حيث ارتفعت بنسبة 316% خلال الأعوام الأكاديمية الأربعة الماضية، في مؤشر يعكس تنامي الطلب الوطني على برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم وفق متطلبات المستقبل.

وقالت الأميري، عبر حسابها على منصة "إكس"، إنها ترأست اجتماع مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، الذي استعرض التقدم المتواصل الذي تحققه الكلية في مجالات النمو الأكاديمي، وتطوير الكفاءات الوطنية التربوية، والحوكمة، والتحول المؤسسي.

وأضافت أن المجلس ناقش مؤشرات النمو التي سجلتها الكلية، وفي مقدمتها الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة، بما يعكس الإقبال المتزايد على مسارات إعداد المعلمين والتطوير المهني الحديثة، ودورها في رفد القطاع التعليمي بكفاءات وطنية مؤهلة.

وأوضحت أن الاجتماع تناول عدداً من المبادرات الاستراتيجية الداعمة للإطار الوطني للكفاءات التربوية، وبرامج إعداد القيادات التربوية، والتعلم المهني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الجهود المستمرة لتعزيز الجاهزية المؤسسية ودعم تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات.