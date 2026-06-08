«تمكين الرقمية» تنطلق لدعم الطلبة استعداداً لامتحانات نهاية العام

انطلقت اليوم الاثنين 8 يونيو الجاري، أعمال اكاديمية تمكين الرقمية للفصل الدراسي الثالث، لتعزيز التحصيل الأكاديمي للطلبة ودعم استعداداتهم لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي 2025-2026.

جاء ذلك في إطار جهود مكتب العمليات المدرسية – فرع 5، الرامية إلى الارتقاء بالمخرجات التعليمية وتحقيق أفضل النتائج الاكاديمية .

حصص يومية

وبحسب البرنامج، الذي عممته ادارات المدارس على الطلبة واولياء الأمور، واطلعت عليه "الإمارات اليوم"، تُعقد الحصص اليومية عبر فترتين زمنيتين؛ الأولى من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساءً، والثانية من الساعة الخامسة والنصف وحتى السادسة والنصف مساءً، بما يتيح للطلبة فرصاً إضافية للمراجعة والتدريب تحت إشراف كوادر تعليمية متخصصة.

دعم اكاديمي

ودعت إدارات المدارس أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على الاستفادة من البرنامج التعليمي، الذي يقدم دعماً أكاديمياً في المواد الأساسية المستهدفة من خلال جلسات تعليمية رقمية تفاعلية تسهم في رفع مستوى الجاهزية للاختبارات النهائية.

بوستر إلكتروني

وأوضحت أن منصة «أكاديمية تمكين الرقمية» تضم جميع روابط الحصص الخاصة بالمواد المستهدفة، حيث تم توفيرها عبر بوستر إلكتروني مخصص للبرنامج، بما يسهل على الطلبة وأولياء الأمور الوصول إلى الجلسات التعليمية والاستفادة منها.

مرحلة مهمة

وأكدت أهمية تكاتف الجهود بين المدرسة والأسرة خلال هذه المرحلة المهمة من العام الدراسي، داعية إلى نشر البوستر في مجموعات الطلبة وأولياء الأمور وتحفيز الطلبة على الالتزام بحضور الحصص والمشاركة الفاعلة في الأنشطة التعليمية، بما يسهم في تعزيز نواتج التعلم وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

كفاءة الطلبة

وتأتي مبادرة «أكاديمية تمكين الرقمية» ضمن سلسلة من البرامج الداعمة التي تستهدف رفع كفاءة الطلبة أكاديمياً، وتوفير بيئة تعليمية مرنة تسهم في تعزيز فرص النجاح والتفوق مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري.