من التنبيه الأول إلى الإحالة للجهات المختصة.. تعرف إلى تسلسل إجراءات الغياب غير المبرر قبل الامتحانات

شددت إدارات مدارس حكومية وخاصة على ضرورة التزام الطلبة بالدوام المدرسي خلال الفترة التي تسبق امتحانات نهاية العام الأكاديمي 2025-2026، مؤكدة أن الغياب بدون عذر مقبول يخضع لسلسلة من التنبيهات والإنذارات والإجراءات التصاعدية التي تهدف إلى تعزيز الانضباط المدرسي وضمان استمرار الطلبة في تلقي تعليمهم حتى آخر يوم دراسي.

دليل إجرائي

واستنادا إلى الدليل الإجرائي للحضور والغياب المدرسي للعام الدراسي الجاري، الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم"،أوضحت المدارس أن الإجراءات تبدأ بتوجيه تنبيه بعد تسجيل يوم واحد من الغياب غير المبرر، ثم تتصاعد مع زيادة عدد أيام الغياب لتشمل إشعارات متتالية لأولياء الأمور، وصولاً إلى إحالة ملف الطالب أو الطالبة إلى الجهات المختصة عند تكرار الغياب.

تسلسل معتمد

وبحسب التسلسل المعتمد، يتم إرسال تنبيه عند غياب يوم واحد دون عذر مقبول، يليه تنبيه آخر عند بلوغ ثلاثة أيام غياب، ثم عند الوصول إلى ستة أيام يتم تحويل ملف الطالب أو الطالبة إلى وحدة حماية الطفل.

الحد المسموح به

كما يُعاد تحويل الملف إلى الوحدة عند تسجيل عشرة أيام غياب غير مبرر، فيما يتم عند بلوغ خمسة عشر يوماً، وهو الحد الأقصى المسموح به، إحالة الملف إلى وحدة حماية الطفل وإدارة جودة الحياة وقطاع العمليات المدرسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

اجراءات إضافية

وأكدت الإدارات المدرسية أن تجاوز الطالب أو الطالبة 15 يوماً من الغياب بدون عذر مقبول يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية ومتابعة من الجهات المعنية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الغياب والمحافظة على انتظام الطلبة خلال الايام الأخيرة التي تسبق الامتحانات النهائية، لما لها من أهمية في استكمال المقررات الدراسية والاستعداد للاستحقاقات التقييمية.