سؤال وجواب

تساءل طلبة جامعيون عن مدى مساعدة منصة مهارات الإمارات لهم في اتخاذ قرارات الدراسة أو المسار المهني.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن منصة مهارات الإمارات هي بوابة موحّدة قائمة على البيانات من وزارة الموارد البشرية والتوطين (بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)، تربط التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتُظهر للطالب البرامج التي ترتبط بالمهن سريعة النمو، والمهارات التي تُدرّس فيها، والرواتب المتوقعة، والفجوات المهارية التي يجب سدّها حتى يتمكن من اختيار مسار دراسي أو مهني بثقة، كما تعرض المنصة صفحات البرامج التعليمية والمهارات المتوافرة مقابل المهارات الناقصة، ودرجة المواءمة مع المهن المطلوبة، ومستوى الطلب من أصحاب العمل.