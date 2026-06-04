محمد بن حمدان بن زايد يشهد حفل تخريج طلبة مدارس الإمارات الوطنية بمجمع العين

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ونيابةً عن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، شهد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، احتفال "مدارس الإمارات الوطنية" بتخريج الدفعة الـ19 من طلبة مجمع العين (دفعة عام الأسرة 2026)، البالغ عددهم 222 طالبًا وطالبة، في "جامعة الإمارات العربية المتحدة"، بحضور المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة زكي أنور نسيبة، وعدد من الحضور وأولياء الأمور والقيادات التربوية والتعليمية.

يأتي تنظيم الحفل تأكيدًا على الدعم الكبير الذي تُقدّمه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم في دولة الإمارات، وحرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المستمرّ على دعم مسيرة "مدارس الإمارات الوطنية"، وتعزيز دورها في إعداد أجيال المستقبل، وتمكين الطلبة بالمعارف والمهارات الحديثة، بما ينسجم مع رؤية الدولة وتطلّعاتها المستقبلية في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى.

وبهذه المناسبة، هنّأ الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الخريجين والخريجات وذويهم، ناقلًا إليهم تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وتمنياته لهم بتحقيق مزيد من النجاح والتفوّق في مسيرتهم العلمية والعملية، وأكد أهمية مواصلة الاجتهاد والتميّز، للإسهام في خدمة الوطن، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في القطاعات المختلفة.

من جانبه أشاد الأمين العام لديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية أحمد بن محمد الحميري، بالرعاية الكريمة والدعم المستمرّ من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اللذيْن يُشكّلان دافعًا رئيسًا لمواصلة تطوير منظومة المدارس وتعزيز تنافسيتها وتميّزها على المستوييْن المحلّي والعالمي.

وقال معاليه إن المدارس تعمل بصورة مستمرّة على تطوير برامج تعليمية متقدّمة ترتبط بالمهارات المستقبلية والتحوّل الرقمي، إضافةً إلى تعزيز مبادرات الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة والمسؤولية المجتمعية، بما ينسجم مع توجّهات دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية، إلى جانب مواصلة تنفيذ البرامج الوطنية التي تُعزّز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية والانتماء واللغة العربية وثقافة الابتكار لدى الطلبة.

وأضاف أن عام الأسرة 2026 يُجسّد أهمية الأسرة الإماراتية بوصفها الشريك الأول في بناء شخصية الأبناء ودعم مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا أن النجاحات التي تُحقّقها المدارس هي ثمرة تكامل حقيقي بين المدرسة والأسرة والمجتمع، وأن الاستثمار في الإنسان سيظلّ الركيزة الأساسية لمستقبل الدولة ونهضتها المُستدامة.

من جانبه أكد المدير العام لمدارس الإمارات الوطنية لاكلان ماكينون، أن المدارس تواصل تنفيذ خُطط تطويرية متقدّمة تُركّز على إعداد الطلبة لمتطلّبات المستقبل، من خلال تعزيز برامج الذكاء الاصطناعي والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تطوير بيئات تعليمية حديثة تدعم الإبداع والتفكير والبحث العلمي علاوة على دعم الطلبة المتفوقين والموهوبين من خلال "برنامج المنح الدراسية"، مشيرًا إلى أن المدارس حقّقت خلال السنة الدراسية سلسلة من الإنجازات النوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والعلوم والفنون والرياضة؛ حيث حقّق الطلبة 23 إنجازًا في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار والمجالات العلمية والتربوية والفنية، و31 إنجازًا رياضيًا وفي الفنون القتالية، بما يعكس مستوى التميّز في المحافل المحلّية والدولية المختلفة.

من ناحيتهم، أعرب الخريجون عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على ما توليه من اهتمام كبير بقطاع التعليم، وحرصها على توفير بيئة تعليمية متطورة مدعومة بأحدث الحلول التكنولوجية، لتمكين الطلبة من تحقيق طموحاتهم والاستعداد لتلبية متطلبات سوق العمل مستقبلًا، مؤكدين أن مدارس الإمارات الوطنية لم تكن مجرد مؤسّسة تعليمية، بل بيئة متكاملة أسهمت في بناء شخصياتهم وترسيخ قيم الطموح والالتزام والابتكار، وإعدادهم لمواجهة المستقبل بثقة وكفاءة.

وفي ختام الحفل، قام الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان بتكريم الخريجين والمتفوقين وسط أجواء احتفالية عبّر فيها أولياء الأمور وأعضاء الهيئات التعليمية عن فخرهم واعتزازهم بما حقّقه الأبناء من نجاحات وإنجازات، متمنّين لهم مستقبلًا حافلًا بالتميّز والعطاء في خدمة الوطن ورفعته.

وقدّم أحمد الحميري هدية تذكارية إلى الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ تقديرًا لتشريفه الحفل، كما كرّم زكي نسيبة؛ تقديرًا لجهوده وإسهاماته، وقدّم له هدية تذكارية بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس "جامعة الإمارات العربية المتحدة".