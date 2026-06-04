هيئة المعرفة: 15 يونيو عطلة رسمية للمدارس والجامعات بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أن يوم الإثنين 15 يونيو سيكون عطلة رسمية للمدارس والجامعات ومراكز الطفولة المبكرة الحكومية والخاصة بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1448، وتماشياً مع الإعلان الرسمي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وأكدت في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس" أن الدوام الرسمي سيستأنف يوم الثلاثاء 16 يونيو.