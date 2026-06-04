عودة زيارات «ضمان الجودة» للمدارس الخاصة في دبي العام الدراسي المقبل

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن استئناف زيارات ضمان الجودة للمدارس الخاصة في الإمارة، اعتباراً من العام الدراسي 2026 - 2027، ضمن نهج متجدد يركز على دعم المدارس، وتحسين تجربة الطلبة، ورفع مستويات الإنجاز الأكاديمي، وتعزيز ثقة أولياء الأمور بجودة التعليم في دبي.

وتأتي الخطوة انسجاماً مع مستهدفات إستراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتسعى إلى توفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلبة، بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 وأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز مكانة الإمارة بين أفضل المدن العالمية في جودة التعليم.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، فاطمة إبراهيم بالرهيف، في تصريحات إعلامية، أمس: «يطبق خلال زيارات ضمان الجودة، في العام الدراسي 2026-2027، إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في دولة الإمارات للعام الدراسي 2015-2016، بما يضمن الوضوح والاتساق للقيادات المدرسية والمعلمين».

وأضافت: «يستند الإطار إلى معايير أداء شاملة تحدد العناصر الأساسية لجودة التعليم، وتدعم المدارس في تحسين أدائها بصورة منهجية ومستدامة، فضلاً عن الاعتماد على منهجية دقيقة قائمة على البيانات، لتحديد نوع الزيارة المناسب لكل مدرسة، وتشمل هذه المنهجية معلومات عن المدارس، وبيانات الإنجاز، ونتائج التقييم الذاتي، وغيرها من المؤشرات المتاحة. وستدعم هذه العملية أدوات متطورة، ومراجعات متخصصة من خبراء في قطاع التعليم، وإجراءات ضبط تضمن موضوعية القرارات واتساقها واستنادها إلى أحدث البيانات المتوافرة».

وأكدت بالرهيف أن زيارات ضمان الجودة في العام الدراسي المقبل ستركز على متابعة أثر جهود التطوير التي نفذتها المدارس خلال العامين الدراسيين الماضيين، وتقديم الدعم اللازم للمدارس الخاصة في الإمارة، لاسيما في ضوء المستجدات الإقليمية الأخيرة، وستعتمد نهجاً مرناً ومتعدد المسارات، يستند إلى البيانات واحتياجات كل مدرسة.

وأضافت: «وفقاً لهذا النهج ستخضع المدارس لأحد نوعَي الزيارات، ويتمثل النوع الأول في زيارة شاملة لضمان الجودة، ينفذها فريق من المُقيِّمين التربويين المتخصصين، وتُختتم بإصدار تقرير تفصيلي يتضمن التقييم العام للمدارس المستهدفة، بما في ذلك المدارس التي أكملت ثلاث سنوات من التشغيل في دبي. أما النوع الثاني، فهو زيارة متابعة قصيرة ينفذها فريق أصغر من المُقيِّمين، وتركز على محاور محددة مسبقاً من خلال تحليل البيانات.، وتختتم هذه الزيارة بإصدار تقرير مختصر يوضح أبرز نقاط القوة وجوانب التطوير، من دون إصدار تقييم عام محدَّث للمدرسة».

وأفادت بأنه سيتم إخطار المدارس المستهدفة بالزيارة قبل موعدها بمدة لا تتجاوز 24 ساعة، بما يسهم في تقليل فترات التحضير المسبق، ويوفر صورة أكثر واقعية عن الحياة المدرسية اليومية، بما في ذلك جودة التدريس والتعلم، وجودة حياة الطلبة، وكفاءة إدارة العمليات اليومية داخل المدرسة.

وقالت بالرهيف: «مع استئناف زيارات ضمان الجودة في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2026-2027، نواصل العمل بالشراكة مع القيادات المدرسية والمجتمع المدرسي لضمان حصول كل طالب في دبي على تعليم عالمي المستوى، وتعزيز ثقة أولياء الأمور بالخيارات التعليمية المتوافرة، بما يلبي توقعاتهم، ويتماشى مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، ويدعم تنافسية إمارة دبي وجهةً دوليةً حاضنةً للتعليم عالي الجودة».

وأضافت: «يعكس النهج المرن متعدد المسارات اختلاف مراحل تطور المدارس في رحلة التحسين، ويساعدنا على التركيز على الجوانب الأكثر تأثيراً في الطلبة والمجتمع المدرسي. كما أن الزيارات قصيرة الإشعار تمنحنا فهماً أوضح للأداء اليومي الحقيقي للمدارس، وتجعل التغذية الراجعة أكثر واقعية وفاعلية في دعم التطوير المستمر».

وأكدت بالرهيف أن «ضمان الجودة يُمثّل شراكة مستمرة مع المدارس وأولياء الأمور والمجتمع، هدفها ضمان حصول كل طالب في دبي على فرص تعليمية أفضل، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية بمعايير دولية».

وقالت خلال العامين الدراسيين الماضيين، منحت الهيئة المدارس الخاصة في الإمارة مساحة أوسع لتطوير أدواتها وخططها الداخلية، والاستفادة من نتائج عمليات الرقابة المدرسية التي نفذتها الهيئة سنوياً منذ العام الدراسي 2007-2008. وجاء ذلك استجابةً للتغذية الراجعة من المدارس الخاصة في الإمارة، التي جرى مناقشتها عبر جلسات استماع موسعة ومخصصة. وأشارت إلى أن الهيئة تواصل متابعة جودة التعليم في المدارس الخاصة عبر أدوات متعددة، شملت زيارات ضمان الجودة للمدارس الجديدة أو المدارس التي أكملت ثلاث سنوات من التشغيل في دبي، ومراجعة استمارات التقييم الذاتي، وتحليل البيانات، والتواصل المستمر مع المدارس لتقديم الدعم والتوجيه، إضافة إلى تحليل نتائج التقييمات الداخلية والخارجية.

وذكرت أن الهيئة أطلقت برنامج تحسين المدارس ضمن مبادرة «تميّز أينما كنت»، المنبثقة عن استراتيجية التعليم في دبي 2033، لتقديم دعم موجّه للمدارس الخاصة التي تضم أعداداً كبيرة من الطلبة الإماراتيين، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم، ورفع مستويات الإنجاز الأكاديمي.

وشددت على أن زيارات ضمان الجودة تسهم في دعم مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي من خلال تعزيز جودة التعليم، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، والارتقاء بالمخرجات الأكاديمية، كما تضمن هذه الزيارات التزام المدارس الخاصة في دبي بتقديم تعليم عالي الجودة يواكب أفضل الممارسات العالمية.